Osterwald

Sie sei eine geduldige Frau, sagt Lore Bothe aus Osterwald Unterende über sich selbst. Die Pannen, die sie nach eigenen Angaben bei der Kommunalwahl in Garbsen erlebt hat, haben ihre Geduld jedoch überstrapaziert. „Ich bezweifle die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und zweifle deren Rechtmäßigkeit an“, heißt es in einem Schreiben, mit dem sich Bothe an die HAZ/NP-Redaktion in Garbsen und an die Verantwortlichen im Rathaus gewandt hat.

In den Anschuldigungen Bothes gegen die Verwaltung spielen farbige DIN-A4-Ausdrucke eine entscheidende Rolle. Auf denen steht „Zutritt nur mit 3G“, und sie hingen an vielen Wahllokalen in Schulen. Das hat bei Wählerinnen und Wählern für Verwirrung gesorgt, sagt Bothe. Sie selbst hat in der Grundschule in Osterwald Unterende ihre Stimme abgegeben: „Wir standen draußen in der Schlange. Einige potenzielle Wähler haben kehrtgemacht, ohne an der Wahl teilgenommen zu haben.“ Aus Gesprächen wisse sie, dass die augenscheinlich geltende 3-G-Regel – also geimpft, getestet oder genesen – der Grund dafür sei. Bothe zieht daraus den Schluss, dass „nicht getestete Personen unrechtmäßig von der Wahl ausgeschlossen“ worden seien.

Stadtsprecher: Hinweise nach Bekanntwerden entfernt

Das bestreitet Garbsens Stadtsprecher Benjamin Irvin. „Wenn Wähler vereinzelt die Warteschlange vor dem Wahllokal verlassen haben, dann möglicherweise wegen der Wartezeit. Diese Wähler können auch zu einem späteren Zeitpunkt erneut gekommen sein“, teilt er mit. Irvin räumt allerdings ein, dass an einigen Schulen besagte Schilder hingen. Diese sollten jedoch „auf die 3-G-Regeln für den allgemeinen Schulbetrieb hinweisen. Dies war der Wahlleitung nicht bekannt“, sagt Irvin. Nach Bekanntwerden seien die Hinweise kurzfristig entfernt worden.

„Allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim“ – das war bei den Wahlen in Garbsen (wie hier in der IGS) der Fall, sagt Stadtsprecher Benjamin Irvin. Quelle: Gerko Naumann

Die Niedersächsische Corona-Verordnung verfüge grundsätzlich ausdrücklich, „dass wahlberechtigte Personen zur Ausübung ihres Wahlrechts auch dann Zutritt zu gewähren ist, wenn sie nicht geimpft, genesen oder getestet sind“. Der Gemeindewahlleitung seien keine konkreten Fälle bekannt, in denen Wählerinnen oder Wähler durch die Beschilderung von dem Vorhaben, wählen zu wollen, abgehalten wurden.

Briefwahlunterlagen kommen nicht an

Lore Bothe macht der Wahlleitung in Garbsen noch einen weiteren Vorwurf, dieser betrifft die Briefwahl. Ihre Eltern haben die Unterlagen dafür zwei Wochen vor der Kommunalwahl am 11. September angefordert, berichtet sie. Angekommen seien sie allerdings nicht, sodass ihre Eltern „von der Wahl ausgeschlossen wurden“. In einem Wahllokal konnten sie alternativ nicht ihr Kreuz machen, weil sie als Briefwähler dafür einen Sperrvermerk im Wählerverzeichnis hatten. „Das ist nicht wirklich demokratisch“, lautet Bothes Urteil.

Stadtsprecher Irvin antwortet auf eine entsprechende Anfrage: „Aus welchem Grund in dem von Frau Bothe geschilderten Einzelfall die Unterlagen nicht zugestellt wurden, kann nicht geprüft werden. Es stellt sich jedoch die Frage, weshalb die betroffenen Briefwähler sich nicht gemeldet haben, nachdem ihre Unterlagen nicht eingetroffen waren.“ Fest stehe, so Irvin: Die Gemeindewahlleitung ist für Fragen von Bürgerinnen und Bürgern vor der Wahl und während der Wahl erreichbar gewesen.

„Kann zu Fehlern seitens der Wähler kommen“

Grundsätzlich sei jeder Wähler und jede Wählerin selbst verantwortlich dafür, „die Unterlagen sachlich korrekt anzufordern, entsprechend auszufüllen und so zurückzusenden, dass die Unterlagen auch ankommen.“ Es könne in diesem Prozess zu Fehlern seitens der Wähler kommen, auch Probleme bei der Zustellung durch die Post seien nicht ausgeschlossen.

Bothe will keine rechtlichen Schritte gegen die Stadt Garbsen einleiten, sagt sie. Es sei ihr darum gegangen, Missstände aufzuzeigen. Irvin sieht das naturgemäß anders. Die Gemeindewahlleitung habe dafür gesorgt, die Grundsätze „allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim“ einzuhalten. „Das war bei den Wahlen in der Stadt Garbsen der Fall“, betont der Stadtsprecher.

Von Gerko Naumann