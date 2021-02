Garbsen

Bei der CDU in Garbsen kommt es nun doch zu einer Kampfkandidatur darum, wer zur Bürgermeisterwahl im September antritt. Der 41-jährige Björn Tegtmeier will gegen die parteilose Sozialdezernentin Monika Probst kandidieren. Probst war vom Vorstand des Stadtverbandes Ende Oktober mit großem Vorsprung zur Kandidatin gekürt worden. Das letzte Wort haben allerdings die Mitglieder. Die sollten eigentlich bereits Ende Januar über den CDU-Kandidaten entscheiden. Wegen der Corona-Pandemie ist das Treffen verschoben worden – nach aktuellem Stand auf den 4. März.

CDU-Mitglieder haben die Wahl

Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Björn Giesler berichtete bei einer virtuellen Pressekonferenz am Montag, dass er selbst erst kürzlich von Tegtmeier über dessen Pläne in Kenntnis gesetzt worden sei. „Als Freund der parteiinternen Demokratie finde ich es gut, dass die Mitglieder nun eine Auswahl haben“, sagte er.

Er könne in diesem Schritt keine Demontage von Probst erkennen. „Sie bleibt die Kandidatin des Vorstandes, so werde ich es bei der Versammlung der Mitglieder auch kundtun“, kündigte Giesler an. Er räumte allerdings ein, dass bei Probst selbst ein „großes Maß von Überraschung“ zu spüren gewesen sei, als sie von dem Gegenkandidaten erfuhr. „Die Nachricht hat aber auch ihren sportlichen Kampfgeist geweckt“, versicherte der Vorsitzende des Stadtverbands.

Tegtmeier ist politisch erfahren

Björn Tegtmeier lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Schloß Ricklingen. Von Beruf ist er Pilot bei Condor und derzeit in Kurzarbeit. „Insofern habe ich gerade so viel Zeit wie selten zuvor, um mich politisch zu engagieren“, sagte er. Das hat der 41-Jährige schon seit Jahren getan. Er war Mitglied des Ortsrates Horst, stellvertretender Ortsbürgermeister und saß bis 2017 im Rat der Stadt Garbsen. Damals nahm er sich eine „politische Auszeit“, weil sein damaliger Arbeitgeber, die Fluggesellschaft Air Berlin, Insolvenz angemeldet hatte.

Jetzt will er als Bürgermeisterkandidat der CDU voll durchstarten. „Ich spüre die unbedingte Lust, weil Garbsen meine Heimat ist“, sagte Tegtmeier. Beim Auswahlverfahren des CDU-Vorstandes habe er gegen Probst zwar zunächst den Kürzeren gezogen. Die Parteibasis und Garbsener Bürger hätten ihm in den vergangenen Wochen aber immer wieder zu verstehen gegeben, dass er dennoch kandidieren solle. „Mich haben so viele Leute ermutigt. Ich wurde im Supermarkt angesprochen, einige standen sogar vor meiner Tür. Das hat bei mir zu einem Umdenken geführt“, berichtete der Schloß Ricklinger. Im Gegensatz zu Probst, die erst seit einigen Jahren in Garbsen lebt, ist er in Garbsen aufgewachsen. „Ich hoffe, dass die CDU-Mitglieder honorieren, wenn jemand aus der Stadt antritt“, sagte er.

Peter Hahne tritt nicht an

Probst selbst war am Montag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Ein weiterer möglicher Kandidat, Ortsbürgermeister Peter Hahne aus Meyenfeld, will hingegen sicher nicht mehr antreten. „Das kann ich zu 100 Prozent ausschließen“, sagte er.

Von Gerko Naumann