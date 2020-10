Steinhude

Über einen Mangel an Wahlkampfthemen wird sich die SPD Steinhude im nächsten Jahr nicht beklagen können, es gibt genug. Etwa wie der Verkehr während der Hochsaison gelenkt werden soll oder welche Zukunft das Schulzentrum Steinhude hat. Der Neubau eines Hotels ist seit 30 Jahren in der Diskussion. Und der Konflikt zwischen gesunder Tourismusentwicklung und dem Schutzanspruch des Steinhuder Meeres ist ohnehin ein Dauerkonflikt. Die Genossen haben am Wochenende beraten, Themen gewichtet und die Vorbereitungen für ein Wahlprogramm getroffen.

Viele interessieren sich für Kandidatur

Das Programm wird von einer Arbeitsgruppe entworfen. Anlässlich der Kommunalwahl am 12. September interessierten sich nach Angaben von Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer erfreulich viele Personen für Kandidaturen zum Ortsrat und zum Stadtrat. Die SPD will die Meinung potenzieller Wähler in ihren Entscheidungen und Forderungen berücksichtigen.

Dafür lädt sie für jeden ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Filou zum Dämmerschoppen ein. Zusätzlich sind SPD-Vertreter an jedem ersten Sonnabend im Monat auf dem Platz An der Friedenseiche mit einem Stand präsent. Diskussionsrunden zu Steinhuder Themen sind geplant, außerdem eine Fahrt zum EU-Parlament in Brüssel.

Von Markus Holz