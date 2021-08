Garbsen

Wer in Garbsen eine günstige Wohnung sucht, sucht lange und oft vergeblich. Die Mieten steigen immer weiter, zudem fehlen in Garbsen bis zum Jahr 2035 mehr als 1100 Wohnungen, wie die Stadt in ihrem Wohnraumversorgungskonzept errechnet hat.

Wir fragen: Wie bauen Sie den Mangel an bezahlbarem Wohnraum ab?

Das sagt der SPD-Kandidat Claudio Provenzano

„Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Der Rat hat eine Quote von 30 Prozent bei Neubauten beschlossen – und damit eine Basis geschaffen, wodurch im Neubaugebiet Berenbostel-Ost bezahlbare Wohnungen entstehen. Wir müssen bei den Investoren genauer hinschauen. Hier steht keine Gewinnmaximierung im Vordergrund. Damit wir bezahlbaren Wohnraum kurzfristig schaffen können, besteht die Möglichkeit, mit Wohnungsbaugesellschaften über neue Belegungsrechte zu verhandeln. Durch das Baulückenverzeichnis können Grundstücke für den Neubau einzelner Häuser oder zum Aufstellen von Tiny Häusern eruiert werden.“

Das sagt der CDU-Kandidat Björn Tegmeier

„Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist ein bundesweites Problem, die Immobilienpreise steigen seit Jahren. Diesen Trend werden wir in Garbsen nicht allein umkehren können, aber es gibt Stellschrauben, die wir nutzen sollten. Wir müssen uns die Stadtteile genau anschauen: Wo können Bebauungspläne geändert werden, um mehr Wohnraum zu ermöglichen? Doppelhäuser statt Einfamilienhäuser. Wo können wir Baulücken schließen? Wo können wir Grundstücke teilen? Wo können Mehrparteienhäuser entstehen? Zeitgleich müssen Fehler im sozialen Wohnungsbau der Vergangenheit vermieden werden.“

Das sagt die FDP-Kandidatin Monika Probst

„Meine Strategie beruht auf drei Säulen: 1. Kein Preiswettbewerb, sondern Vergabe von Grundstücken auf Basis der vorgelegten Konzepte. 2. Neubau von Wohnraum: Investoren sind nach dem Baulandbeschluss verpflichtet, beim Bau von mindestens zehn Mietwohnungen 15 beziehungsweise 30 Prozent der Wohnungen als öffentlich geförderte Wohnungen zu errichten. Eine höhere Quote ist im Hinblick auf die gewünschte soziale Durchmischung in den Quartieren nicht sinnvoll. 3. Erwerb von Belegungsrechten für Wohnungen im Bestand, um Wohnungen für einkommensschwache Haushalte zu gewinnen, das Programm läuft noch.“

Das sagt der Grünen-Kandidat Uwe Mohrhoff

„Kommunales Bauland, genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaften gründen oder bestehende unterstützen. Vergabe von Baugebieten nach Quoten, nicht nach Geld. Solange wir als Stadt die Hand auf potenziellen Bauflächen haben, können wir steuern. Die Idee, wer sich eine teurere Wohnung leisten möchte, macht eine günstigere dafür frei, ist ein Irrtum. Wie oft erleben wir, dass bei Neuvermietung ein Aufschlag auf die Miete erfolgt. Die derzeitigen Förderprogramme der Region sind gerade erst aufgestockt worden, hier heißt es das Beste für Garbsen herauszuholen.“

Das sagt der unabhängige Kandidat Ahmet Cagli

„Ich werde mich dafür einsetzen, dass innerhalb der gesetzlichen Vorgaben zügig und rasch Bauland ausgewiesen wird. Nicht nur Einfamilienhäuser, sondern auch der Bau von sozial geförderten Mehrfamilienhäusern soll forciert werden. Hierfür würde ich aber gern die Garbsener Bürgerinnen und Bürger mit einbeziehen, damit das eine gemeinsame städtische Idee wird.“

Von Gerko Naumann