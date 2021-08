Garbsen

Zwar streiten sich die verschiedenen Parteien in Garbsen um die genaue Höhe – Fakt ist aber, dass hunderte Betreuungsplätze in der Stadt fehlen. Sowohl für Kinder im Krippen-, als auch im Kita-Alter wird es knapp. Wenn es Plätze gibt, dann oft nicht in der Nähe des eigenen Wohnortes.

Wir fragen: Wie bauen Sie das Defizit von rund 1000 Betreuungsplätzen ab?

Das sagt der SPD-Kandidat Claudio Provenzano

„In Garbsen fehlen Betreuungsplätze. Die Planzahlen weichen von den Anmeldezahlen ab. Doch die genaue Zahl muss validiert werden – zum Beispiel durch eine Befragung der Eltern.

Um kurzfristig Plätze zu schaffen, möchte ich, dass wir Bestandsimmobilien außerhalb von städtischem Eigentum auf eine mögliche Nutzung als Betreuungsorte überprüfen. Für die Übergangszeit möchte ich modulare Lösungen erreichen. Um auch hier mehr möglich zu machen, müssen wir das miteinander machen. Miteinander bedeutet für mich, dass die Stadt einen regelmäßigen Kontakt zu Trägern und Elterninitiativen suchen muss. Dann können wir gemeinsam die Möglichkeiten von Erweiterungen oder Neubauten erörtern.

Eine weitere Möglichkeit wäre eine Kooperation mit unseren Unternehmen – so etwa durch den Ausbau von Kitas in den Betrieben. Hierzu sollte eine proaktive Ansprache der Unternehmen erfolgen. Die Gründung eines Verbundes für gemeinschaftliche Betriebs-Kitas ist eine weitere Option.“

Das sagt der CDU-Kandidat Björn Tegmeier

„Wir brauchen sofortige Lösungen. Das Bauen von Kindergärten ist der richtige Weg, hilft aktuell betroffenen Familien aber nicht. Wir brauchen kurzfristig Containerlösungen, um schnell weitere Plätze zu schaffen. Dies ist nur in Zusammenarbeit mit den Trägern möglich, um Personalkapazitäten realistisch zu betrachten. Zudem muss die Bedarfsplanung hinterfragt werden, hier liegen Planung und Realität zu weit auseinander. Die Bewertung des Bedarfs von Hortplätzen hängt von der Umsetzung der Ganztagsschule ab. Hier ist ein besserer Austausch mit den Schulen dringend erforderlich!“

Das sagt die FDP-Kandidatin Monika Probst

„Bauen, bauen, bauen! Nach den Anmeldezahlen im Kita-Portal fehlen derzeit je acht Krippen- beziehungsweise Kindergartengruppen. Mit 130 Plätzen in der Kita Murmelstein, 50 Plätzen in der ehemaligen Förderschule am Kleegrund, 80 Plätzen in der Kita in Horst sowie je 15 Krippenplätzen in Schloss Ricklingen beziehungsweise Osterwald beziehungsweise 30 über den Ausbau der Kindertagespflege kann diesen Betreuungsbedarfen entsprochen werden.

Die erforderlichen Ratsbeschlüsse liegen vor, die Maßnahmen befinden sich in Planung beziehungsweise Umsetzung. Zur Abdeckung der künftig zu erwartenden Betreuungsbedarfe werden im nächsten Schub 275 Plätze in Berenbostel geschaffen, weitere Standorte sind in Prüfung.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das sagt der Grünen-Kandidat Uwe Mohrhoff

„Als Bürgermeister habe ich direkten Einfluss auf die Schaffung von Räumlichkeiten. Neubauten, modulare Bauweise und die Nutzung geeigneter leerstehender Immobilien als Übergangslösungen, um kurzfristig Bedarfe zu decken. Stärkung privater Initiativen und Nutzung von Synergieeffekte mit anderen sozialen Einrichtungen. Gleichzeitig werde ich prüfen, ob nicht Betriebe oder die Stadtverwaltung eigene Plätze schaffen. So ist Personal zu finden und zu binden. Hier müssen Möglichkeiten ausgelotet und Anreize geschaffen werden, die Garbsen noch attraktiver machen.“

Das sagt der unabhängige Kandidat Ahmet Cagli

„Dafür muss zunächst ein Bedarfsplan erstellt werden. Dann müssen bauliche Erfordernisse geprüft und mit den jeweiligen Trägern umgesetzt werden. Kitas bauen alleine wird nicht ausreichen, das dafür nötige Personal muss auch bereitgestellt werden. Hier will ich einen Schwerpunkt setzen, dass der Zuzug von Nachwuchskräften nach Garbsen attraktiver gestaltet werden kann. Es müssen Anreize geschaffen werden, um qualifiziertes Personal nach Garbsen zu holen.“

Von Linda Tonn