Garbsen

Nachdem die CDU Garbsen schon mehrere Namen für die Bürgermeisterwahl im September ins Spiel gebracht hat, hat sich nun auch die SPD auf einen Kandidaten festgelegt. Die Partei schickt den 41-jährigen Claudio Provenzano in die Abstimmung um das Amt des Verwaltungschefs. Anders als bei der CDU haben die Mitglieder allerdings schon zugestimmt: Die Mehrheit hat sich in einer schriftlichen Wahl für den Berenbosteler ausgesprochen.

„Wir haben keine Findungskommission eingesetzt, sondern den Vorstand über den Kandidaten abstimmen lassen“, sagt der Parteivorsitzende Rüdiger Kauroff. Mit dessen Votum aus dem vergangenen November habe man sich dann an die mehr als 300 Mitglieder in Garbsen gewandt, so Kauroff. Bis Mitte Januar hatten sie Zeit, weitere Kandidaten vorzuschlagen. „Es kamen keine neuen Namen“, sagt Kauroff. Daraufhin hätten die Mitglieder bis zum 30. Januar Zeit gehabt, ihren Stimmzettel abzugeben.

Anzeige

58,4 Prozent der Mitglieder haben abgestimmt

Angaben der SPD zufolge hatten sich 58,4 Prozent der insgesamt 310 Mitglieder an der Wahl beteiligt – eine ungewöhnlich hohe Zahl, die selbst bei Präsenzwahlen selten erreicht würde, sagt Kauroff. Für den Kandidaten Provenzano sprachen sich 149 Mitglieder aus, 23 stimmten gegen ihn, zudem gab es zwei Enthaltungen und sieben ungültige Stimmzettel. „Ich bin dankbar für die Rückendeckung der Mitglieder“, sagt der frisch gekürte Bürgermeisterkandidat. Es sei auch wichtig gewesen, dass die Mitglieder zunächst über den Kandidaten entscheiden, bevor er sich der Öffentlichkeit vorstelle, so der Parteivorsitzende Kauroff.

Lesen Sie auc h: Bürgermeisterwahl: CDU schickt Monika Probst ins Rennen

Er nennt Provenzano einen „jungen und dynamischen“ Kandidaten, der durch seit sein Mandat im Rat der Stadt die wichtigen Themen in Garbsen kenne und der Stadt eine Perspektive für die Zukunft gebe. Seit 2016 sitzt Provenzano für die SPD im Rat, zudem ist er der Vorsitzende der SPD-Abteilung Berenbostel/Stelingen. „Ich bekomme mit, welche Anliegen die Bürger haben“, sagt der Familienvater, der in der Verwaltung eines großen Automobilherstellers arbeitet. Er kenne die Themen, die „brennen“.

Mehr Kita-Plätze schaffen

Zum Schwerpunktthema seiner Kandidatur hat Provenzano die Kinderbetreuung in der Stadt gemacht. „Es fehlen 1000 Betreuungsplätze“, sagt er. Die Verwaltung müsse schneller reagieren und das Thema „zur Chefsache“ machen. „Wir müssen schnell handeln“, sagt der SPD-Kandidat. Derzeit würden vor allem Grundstücke gesucht, um Plätze zu schaffen. „Dafür haben die Eltern keine Zeit“, sagt Provenzano. Es müsse gelingen, flexibel zu reagieren. „Warum schaffen wir es zum Beispiel nicht, Betriebs-Kitas zu errichten?“

Der Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel traut Provenzano dieses schnelle Handeln zu. „Er weist keine klassische Politikerkarriere vor, sondern hat Berufserfahrung“, sagt Vogel. Die Verwaltung solle so denken, wie man es aus der privaten Wirtschaft kenne.

Verwaltung soll digitaler werden

Weitere Themen, für die Provenzano sich einsetzen will, sind verlässliche Ganztagsschulen, bezahlbarer Wohnraum und der Erhalt beider Schwimmbäder in Garbsen. „Die Notwendigkeit beider Bäder ist gegeben“, sagt er. „Vor allem für Schulen und Vereine.“ Er wolle zudem dafür sorgen, dass die Nahversorgung in allen Stadtteilen sichergestellt sei, sagt Provenzano. Es sei wichtig, dass nicht alles zentralisiert würde, sondern, dass weiterhin Supermärkte und Ärzte vor Ort blieben. Dazu gehöre auch, dass die Stadtteile mit einem intelligenten Radwegenetz verbunden seien.

Ein weiteres großes Thema auf der Liste des SPD-Kandidaten ist die Digitalisierung. „Das fängt bei der Stadt selbst an. Bürger müssen mehr Anliegen auch von zu Hause aus erledigen können“, meint Provenzano. Zudem wolle er sich für mehr freies WLAN in der Stadt einsetzen. Hauptsächlich digital wird wegen der Corona-Pandemie zunächst auch der Wahlkampf des 41-Jährigen ablaufen. Er habe bereits mehrere Social-Media-Kanäle eingerichtet, um für die Bürger ansprechbar zu sein. „Zudem werden wir kreativ alle Möglichkeiten, die es gibt, nutzen, um auf die Menschen zuzugehen.“

Von Linda Tonn