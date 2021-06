Schloß Ricklingen

Die Grünen sind zu Uwe Mohrhoff gekommen, wie die Jungfrau zum Kind: Ihr Kandidat ist erst ein Jahr Mitglied. Mohrhoff will Bürgermeister werden, er suchte die Partei mit der größten Schnittmenge und stand unverhofft bei den Grünen vor der Tür. Die Partei hatte mit dem politisch erfahrenen Darius Pilarski schon einen Kandidaten. Wer ist der Mann, der so einen Polit- und Verwaltungsprofi wie Pilarski knapp, aber erfolgreich aus dem Rennen werfen kann?

Was bei Uwe Mohrhoff sofort auffällt, ist Authentizität. Er ist kein Showman, nutzt keine großen Gesten und redet nicht rhetorisch geschult. Er lässt schnell den Eindruck einer „ehrlichen Haut“ entstehen. Das gilt auch bei seinem verwundbarsten Punkt: dem Hobby Oldtimer, dem eigenen Haus, dem „grünen Leben“ mit seiner Frau Iris an der Burgstraße. „Einiges ist bei uns nur hellgrün, da ist Luft nach oben“, gesteht er. „Wir hatten bisher keinen Anlass, über Wärmepumpe, Solarenergie und -speicher nachzudenken. Jetzt wird das sicher anders“, sagt Mohrhoff. Immerhin hängt auf dem Hof ein Elektroauto an der Ladestation.

24 Stunden mit dem Klapperstorch

Das Paar bewohnt das Haus von Mohrhoffs Großeltern von 1952, ein sanierter und 1989 erweiterter Altbau. In einigen Zimmern dominieren gerade Linien und moderne, helle Töne. Ein anderer Raum mit antiken Erbstücken wirkt wie eine Diele. Familienfotos sind mit Bedacht auf die Wände verteilt. Das meiste Licht kommt durch die Fensterfront im Süden. Es zieht den Besucher unweigerlich dorthin, auf die Terrasse mit Strandkorb und zum alten Garten dahinter. Mohrhoffs sehen die drei Storchenkinder aufwachsen. Sie hören 24 Stunden lang das Klappern der Altvögel – ein Hauch von Idylle, ein Ruhepol und Kurzurlaubsort.

Lebensdaten zu Uwe Mohrhoff Uwe Mohrhoff wurde am 15. Juni 1961 in Hannover geboren, wuchs aber im großelterlichen Haus in Schloß Ricklingen auf. Dort hat er die Grundschule besucht, er gehörte zum ersten Jahrgang an der IGS Garbsen. Nach der mittleren Reife wechselte er an die Fachoberschule, schloss eine Ausbildung zum Bauzeichner ab, absolvierte seinen Wehrdienst und studierte an der Fachhochschule Hildesheim Architektur. 1988 heiratete er die gebürtige Schloß Ricklingerin Iris Dammann, zwei Jahre später wurden Mohrhoffs das erste Mal Eltern, 1993 das zweite Mal. Für die Verwaltungslaufbahn bereitete er sich im damals üblichen Lehrgang vor und kam über die Bauverwaltung des Landkreises Hannover am 1. Januar 1994 zur Stadtverwaltung Garbsen. Bauordnungsfragen wurden sein Spezialgebiet. Mohrhoff leitete die Abteilung viele Jahre und wechselte im Februar 2020 als Städtischer Baurat in die Stadtverwaltung Wunstorf. Seit 2008 leiten Uwe und Iris Mohrhoff mit Freunden die Oldtimer-Interessengemeinschaft Garbsen. lz

Der 59-Jährige weiß, dass er von „Fundis“ beim Punkt Oldtimer angreifbar ist. Zwei Fahrzeuge hegt der Vorsitzende der Oldie IG Garbsen. Sie fressen Sprit, haben keine Katalysatoren und unterliegen keinen Abgasnormen. Aber sie fahren nicht viel. Und sie leben schon lange; in der Zeit hätten andere Leute vier Autos gekauft. „Ich lasse mich da für grüne Ideale nicht verbiegen, auch später im Amt nicht. Das bleibt mein Hobby“, sagt er selbstbewusst. Er sei Realo. Für die Menge Treibhausgas, die sein Mitbewerber Björn Tegtmeier (CDU) als Pilot schon in die Atmosphäre geblasen habe, könnten seine Oldtimer mindestens dreimal um die Welt fahren, sagt Mohrhoff mit einem Schmunzeln.

Zum Urlaub gerne nach Kroatien

Der Lieblingsurlaubsort auf dieser Welt liegt in Kroatien. Mohrhoffs sind passionierte Camper. Kürzere Auszeiten genießen sie im Wohnwagen in Hooksiel bei Wilhelmshaven. Seitdem die Kinder erwachsen sind, ist das seit 33 Jahren verheiratete Paar flexibler. Als Mitarbeiter in öffentlichen Verwaltungen haben beide relativ feste Dienstzeiten, kurze Wege und immer freie Wochenenden. Das wissen sie als Privileg zu schätzen. Drei Jahre hätte der gelernte Bauzeichner und studierte Ingenieur noch zu arbeiten. Mohrhoff ist in Wunstorf gerade zum Städtischen Bauoberrat befördert worden, vermutlich die letzte Aufstiegsmöglichkeit. Trotzdem will Mohrhoff zurück nach Garbsen.

„Das haben die Kollegen nicht verdient“

„Ich müsste das nicht, ich will aber. Ich habe der Stadt viel zu verdanken, das ist mein Zuhause, meine Heimat. Hier will ich mit den Kolleginnen und Kollegen etwas bewegen“, sagt er. Er hat zum ersten Mal an dem Tag an die Kandidatur gedacht, als sein damaliger Chef, Bürgermeister Christian Grahl, im Rat verkündete, nicht wieder anzutreten. Seitdem sei sein Entschluss gereift. Mohrhoff war von 1994 bis 2020 im Baudezernat und kennt die Stadt. „Ich hatte dort bis auf die letzten vier Jahre eine sehr gute Zeit“, sagt er, „und ich habe mit Sorge beobachtet, wie das Miteinander im Rathaus sich veränderte.“

Entspannen mit Mischke-Krimi

Würden ihm Kollegen Konzertkarten schenken, würde er abwinken. Großveranstaltungen sind nicht seins. Er liebt Musicals, geht gern zu Dittmar Bachmann in die Eiche und zur Blues Time am Rathaus. Würde er sich freie Bahn in der Küche verschaffen, was nie vorkommt, gäbe es Rouladen mit Spiralnudeln und Bratensoße. Und würde man Uwe Mohrhoff zwei Stunden Zeit schenken, würde er einen Hannoverkrimi von Susanne Mischke lesen. „Oder ich würde mich hinsetzen und fragen, ob ich das alles so richtig gemacht habe.“ Selbstzweifel? Vielleicht. Auch das wirkt authentisch. Aber die Zweifel wären nie so stark, dass er den Weg wieder verlassen würde. „Ich habe versprochen zu kämpfen. Und ich verspreche nur, was ich halten kann“, sagt er.

