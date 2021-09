Kommunalwahl in Garbsen - Interesse an Briefwahl ist in Garbsen sehr groß

Das Interesse an der Briefwahl in Garbsen ist hoch: Bis Montagmittag hatten 8.750 der 48.000 Wahlberechtigten Unterlagen beantragt oder in der Briefwahlstelle gewählt. Einen Antragsstau wie in anderen Städten gibt es nicht.