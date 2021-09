Garbsen

Es war bequem für Anwohner, es war komfortabel für die Bewohner selbst, es ist aber in der Corona-Situation nicht mehr praktikabel: Vier Altenpflegeheime in Garbsen fallen als Wahllokale an den Sonntagen, 12. und 26. September, aus. Das betrifft rund 4300 Wählerinnen und Wähler.

„Zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner haben wir von der jahrelang bewährten Praxis in Kooperation mit den Betreibern der Altenheime bei dieser Wahl Abstand genommen“, teilte Garbsens Wahlleiter Michael Nack am Dienstag mit. Bewährte Praxis war, dass Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeeinrichtungen ihre Stimme direkt im Haus abgeben konnten. Dafür wurden sogenannte Sonderwahlbereiche geschaffen. Als sich das eingespielt hatte, öffnete die Stadt die Häuser auch für Wähler aus der unmittelbaren Nachbarschaft; die Pflegeheime wurden kleine, öffentliche Wahllokale.

Diese Wahllokale ändern sich

An den beiden Wahlsonntagen hätten rund 4300 Menschen ihre Stimme dort abgegeben können, inklusive der Bewohner. Jetzt hat ihnen die Stadt per Wahlbenachrichtigung neue Wahllokale zugewiesen:

Wahlbezirk 09, Auf der Horst, statt Wilhelm-Maxen-Haus ist es die Grundschule Saturnring.

Wahlbezirk 19, Altgarbsen, statt Seniorenresidenz Garbsener Schweiz ist es die Grundschule Osterberg.

Wahlbezirk 31, Berenbostel, statt zum Cäcilienhof müssen die Wähler zur Ratsschule kommen.

Wahlbezirke 43 und 50, Meyenfeld, statt im Haus der Ruhe ist das Wahllokal in der Kindertagesstätte, Leistlinger Straße 22.

„Wir sind in den Einrichtungen von den Leitungen und dem Personal in der Vergangenheit immer sehr gut unterstützt worden. Umso schwerer ist uns die Entscheidung aufgrund der nicht vorhersehbaren Entwicklung der Pandemie gefallen“, schreibt Nack.

Angehörige sind um Hilfe gebeten

Für Pflegeheime wie das Wilhelm-Maxen-Haus bedeutet das: Auf Wunsch die Wahlbenachrichtigungen sammeln, Angehörige informieren und diese bitten, mit einer Vollmacht die Briefwahlunterlagen anzufordern und den Pflegebedürftigen so zur Wahl zu verhelfen. „Wir haben auch darum gebeten, dass Angehörige unsere Bewohner zum Wahllokal begleiten, wenn das geht und Sinn macht“, sagt Heimleiter Benno Blings. Sein am Sonntag eh schwächer besetzter Personalstamm könne diese Begleitung nicht leisten. Für Menschen, die keine Angehörigen in der Nähe haben, übernehme der Sozialdienst die individuelle Wahlorganisation.

Maske und eigener Kugelschreiber

Corona-Info: Für den Wahltag gilt grundsätzlich und in allen Wahllokalen die Maskenpflicht. „Wer ein Wahlbüro aufsucht, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das ist gesetzlich so geregelt“, sagt Nack. Wer aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen kann, benötigt dafür zwingend ein ärztliches Attest. Zudem sind Wählerinnen und Wähler aus hygienischen Gründen gebeten, einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen. In den Lokalen steht nur eine begrenzte Anzahl an Stiften zur Verfügung. Der eigene Kuli erspart den Wahlhelfern das Desinfizieren.

Von Markus Holz