Garbsen

Am 12. September wird in Garbsen bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen unter anderem ein neuer Bürgermeister gewählt. Vier Kandidaten und eine Kandidatin Mstehen zur Wahl, Amtsinhaber Christian Grahl (CDU) tritt nicht wieder an. Zur Urne gerufen sind viele Erstwähler ab 16 Jahren. Wie wichtig ist den jungen Bürgerinnen und Bürgern ihr Stimmrecht? Kennen sie alle Kandidaten, und was denken sie über sie? Ein Besuch im Politik-Leistungskurs an der IGS Garbsen.

Corona hat im Politik-Leistungskurs von Stefan Koch seine Spuren hinterlassen: Das Thema „Demokratie“ konnte nicht – wie im Lehrplan – vorgesehen behandelt werden. Im zweiten Halbjahr der Zwölftklässlerinnen und Zwölftklässler, die zum Teil schon volljährig, aber dennoch Erstwähler sind, drehte sich alles um die Wirtschaft. „Sollten die Wahlen von Interesse sein, können wir das aber natürlich noch nach den Sommerferien thematisieren“, versichert Koch.

Geteiltes Interesse

Das Interesse scheint geteilt: Von den 14 anwesenden Schülerinnen und Schülern des Politik-LK sind vier fest entschlossen, einem der Kandidaten ihre Stimme zu geben. Drei wissen noch nicht genau, ob sie wählen werden. Für die anderen spielen die Kommunalwahlen keine so große Rolle.

Kompetenz ist wichtig Nicht repräsentativ, nur ein Stimmungsbild: Wir wollten vom Politik-Leistungskurs der IGS wissen, was die Erstwähler über die Bürgermeisterwahl wissen, ob sie sich beteiligen und nach welchen Kriterien sie ihr Kreuz setzen. 14 Schülerinnen und Schüler haben geantwortet. Fünf von ihnen wussten, dass sich nicht zwei oder vier, sondern fünf Kandidaten zur Wahl stellen. Nach den Namen gefragt, sind unter den Schülern einzig Ahmet Cagli (parteilos, sechsmal genannt) und Björn Tegtmeier (CDU, achtmal genannt) bekannt. Und für wie viele Mitarbeiter ist der Garbsener Bürgermeister verantwortlich? Für 100, 400 und 600 – je zwei entscheiden sich für diese Größenordnungen. 200 mögen es wohl sein, schreiben drei Befragte, fünf raten gar nicht erst und kreuzen an: „Das weiß ich nicht.“ Es sind inklusive der beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung und Servicebetriebe 550 Beschäftigte. Vier Jugendliche wissen bereits, dass sie zur Wahl gehen werden, fünf gehen nicht und fünf sind noch unentschlossen. Zwei von ihnen haben ihre Entscheidung schon getroffen. Bei der Frage „Was ist für Deine Wahlentscheidung am wichtigsten – Parteibuch, Persönlichkeit oder Kompetenz?“ liegt ganz klar die Kompetenz als Wahlkriterium vorn (elf Nennungen), gefolgt vom Parteibuch (acht) und der Persönlichkeit (fünf). Mehrfachnennungen waren möglich. 13 der Jugendlichen meinen, dass die Parteizugehörigkeit eines Bürgermeisters großen bis sehr großen Einfluss auf dessen Amtsführung hat. Keiner der Befragten glaubt, dass der Bürgermeister parteipolitisch völlig unabhängig ist. Über welche Kanäle informieren sich die interessierten Erstwähler? Am häufigsten angekreuzt wurden HAZ/NP und „City News Garbsen“ (elf Nennungen), gefolgt von Facebook und Instagram (sieben). Drei Befragte besuchen die Internetseiten der Kandidaten direkt.

Sercan zum Beispiel wünscht sich mehr Motivation von außen. „Ich möchte aufgefordert werden zu wählen“, sagt der 19-Jährige. Er habe sich selbst bislang kaum informiert und lasse dann so eine Wahl lieber vorbeiziehen. Außerdem hat Sercan, der schon sehr lange in Garbsen lebt, keine Veränderungen in seiner Heimatstadt festgestellt. „Ich bin aber auch vollkommen zufrieden“, sagt er.

Sercan (19) fühlt sich nicht wirklich motiviert, im September einen neuen Bürgermeister für Garbsen zu wählen. Quelle: Gert Deppe

Lea (17) wünscht sich eine zentrale und möglichst neutrale Informationsquelle für Wähler als Einstieg in die Bürgermeisterwahl. Quelle: Gert Deppe

Das sehen Lea und Connor ganz anders. „Ich wähle auf jeden Fall, der Bürgermeister steht ja für unsere Gemeinschaft ein“, sagt die 17-Jährige. „Das ist doch ein großes Glück, dass wir diese Möglichkeit in einer Demokratie haben“, ergänzt ihr Mitschüler Connor. Der Urnengang ist für den 18-Jährigen selbstverständlich, wobei die zu wählende Person für ihn wichtiger ist als das Parteibuch. Den amtierenden Bürgermeister hat Connor, der sich in der Ortsfeuerwehr Stelingen engagiert, schon einige Male erlebt. „Auf jeden Fall sympathisch“, meint er. Ein Urteil über Grahls politische Leistung traut er sich aber nicht zu.

Connor (18) lässt sich mehr vom Sympathiefaktor der Bürgermeisterkandidaten als von deren Parteibuch leiten. Quelle: Gert Deppe

Mehr Informationen nötig

Noch unentschlossen ist Jennifer (19). Sie lebt erst seit zwei Jahren in Garbsen und kennt auch die Kandidaten nicht. „Ich will mich aber auf jeden Fall noch informieren und im privaten Kreis umhören“, sagt sie. Apropos informieren: Melissa glaubt, „dass mehr Menschen wählen würden, wenn mehr Informationen im Umlauf wären“. Das meint auch Lea. „Bislang fühle ich mich gar nicht gut informiert“, sagt sie, „mir fehlt so eine Art zentrale, möglichst ausgewogene Quelle zum Einstieg.“

Vanessa (17) hat volles Vertrauen in die Politik. Quelle: Gert Deppe

Sören spielt in Engelbostel Fußball und fährt per Fahrrad mit Freunden dorthin zum Training. „Wir kommen an vielen Wahlplakaten vorbei, und die Wahlen sind dann schon ein Thema“, sagt der 18-Jährige. Fußball aber sei definitiv wichtiger. Vanessa (17) hat eine ganz eigene Sicht der Dinge: „Das Desinteresse zeigt ja eigentlich unsere Zufriedenheit. Es geht uns gut, das Vertrauen ist da.“ Wäre es anders, würden bestimmt mehr Menschen wählen, meint sie.

Transparenz und neue Perspektiven

Und was erwarten die Schülerinnen und Schüler vom künftigen Stadtoberhaupt? Lia (18) wünscht sich „die Förderung von sozial schwächeren, auch kleinen Kindern“. Für Lea steht Digitalisierung ganz oben. „Die Kompetenz aller unserer Lehrer muss viel besser werden, damit wir im Unterricht davon profitieren können“, sagt sie. Und Daniel (18) schließlich glaubt, dass „parteiunabhängige Kandidaten mehr Transparenz, neue Perspektiven und damit tatsächliche Veränderungen bringen könnten“. Auch wenn der Sympathiefaktor bei den jungen Wählerinnen und Wählern durchaus eine Rolle spielt, sind ihnen Kompetenz, Inhalte und konkrete Verbesserungen offenbar doch wichtiger.

Von Gert Deppe