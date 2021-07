Garbsen

Wer wird Garbsens nächste Bürgermeisterin oder nächster Bürgermeister? Haben Sie schon entschieden, wem Sie am 12. September Ihre Stimme geben? Alle fünf Kandidaten präsentieren sich am Dienstag, 20. Juli, ab 19 Uhr im HAZ/NP-Pressehaus in Bemerode. Sie können im Livestream dabei sein oder auch als Gast in der Sendung.

Ahmet Cagli, Uwe Mohrhoff, Monika Probst, Claudio Provenzano und Björn Tegtmeier stellen sich am 20. Juli nicht nur den Fragen der Moderatoren Jan Sedelies und Linda Tonn, sondern auch den Garbsener Leserinnen und Lesern. Die 90-Minuten-Sendung wird live auf haz.de/garbsen und neuepresse.de/garbsen übertragen. Anmeldungen sind nicht notwendig, es muss auch kein Programm heruntergeladen werden. Für den Zugang ist nur ein HAZ- oder NP-Plus-Abo notwendig.

So können Sie live dabei sein

Wir laden zehn Leserinnen und Leser plus je eine Begleitperson als Publikum zu der spannenden Kandidatenrunde ein. Schicken Sie uns bitte bis Mittwoch, 14. Juli, vorab Ihre Frage an die Kandidaten per E-Mail an garbsen@haz.de und garbsen@neuepresse.de. Aus den Einsendungen stellen wir den Fragenkatalog für den Abend zusammen und laden Absender ins Studio ein. Es gelten die aktuellen Corona-Auflagen. Das bedeutet unter anderem, dass die Gäste eines der „drei Gs“ vorweisen müssen: geimpft, genesen oder getestet. Mit etwas Glück werden Einsender ihre Frage also direkt in der Sendung stellen können. Seien Sie uns herzlich willkommen.

Von Markus Holz