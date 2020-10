Frielingen/Auf der Horst

Die Polizei Garbsen hat am Sonnabend bei einer Kontrolle auf einer Baustelle in Frielingen festgestellt, dass sich drei der Arbeiter aus der Ukraine illegal und ohne Arbeitserlaubnis in Deutschland aufhalten. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich ein Anwohner über Baulärm am Feiertag in der Straße Brinkwiesen beschwert. Die Beamten ermahnten die anwesenden Arbeiter zur Ruhe.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass sich die drei ukrainischen Staatsbürger im Alter von 35 und 36 Jahren illegal in Deutschland sind und keine Arbeitserlaubnisse vorweisen konnten. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

In der Nacht zu Sonntag stoppte die Polizei in der Straße Auf der Horst einen 22-jährigen Georgier. Auch dieser hielt sich unerlaubt in Deutschland auf.

Von Linda Tonn