Osterwald

Die Nachricht von einem mit Nadeln und Reißzwecken gespickten Wurstköder in Osterwald hat nicht nur Hundebesitzer in Garbsen erschrocken. Was waren die Motive? Darüber hat auch die Polizei bislang noch keine weiteren Erkenntnisse. „Die Wut auf Hundebesitzer ist gestiegen“, hat Martin Petrick beobachtet. Der Osterwalder ist selbst Hundebesitzer. Wut hat er jedoch oft genug auch – auf Herrchen und Frauchen, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht wegräumen.

„Vorsicht, da liegt einer vor dem Eingang. Da auch, ein etwas älterer.“ Geht man mit Martin Petrick und seinem Hund „Spicy“ aus Osterwald Unterende die wenigen Schritte von seinem Haus an der Annastraße zum Kinderspielplatz um die Ecke, stolpert man fast schon an jeder Ecke über sie: Hundehaufen.

„Hier ist alles voll!“, ärgert sich der Mann, der selbst seit Jahren Hundebesitzer ist. 16 Jahre ist Spicy bereits alt. Viel hat er in dieser Zeit erlebt. Doch zuletzt ist die Zahl von Hundehaufen extrem gestiegen. „Was derzeit hier passiert, ist nicht normal“, schildert er. „Manche scheinen immer noch zu denken, dass die Hundesteuer ein Freifahrtschein ist, um überall hinkoten zu dürfen“, sagt er und schüttelt den Kopf. „Leute, macht euch mal kundig.“

„Ignorant oder dumm“: Ein Vierbeiner hat auf die Straße in Osterwald gemacht – und der Besitzer hat ihn einfach liegen lassen. Quelle: privat

Die Haufen bringen alle Hundehalter in Verruf

Sind es junge Besitzer, die die Regeln nicht kennen? Währen der Corona-Pandemie ist in ganz Deutschland die Zahl der Hundebesitzer erheblich gestiegen. „Ich habe noch nie gesehen, dass einer seinen Hund auf die Straße machen lässt. Man findet nur die Hinterlassenschaften“, so der Osterwalder.

Was ihn dabei besonders ärgert: Ihn, wie viele andere Nachbarn, die Hunde haben, bringt das Verhalten von diesen Besitzern in Verruf. Petrick selbst geht nie ohne Hundekotbeutel Gassi und entsorgt die Tüten samt Inhalt im Mülleimer. „Und das machen die die meisten hier genauso“, weiß er.

Nadelköder-Vorfall – eine Extremreaktion auf Haufen-Ärger?

Aber: Viele auch nicht. „Und den ganzen Ärger kriegen auch die ab, die sich richtig verhalten“, sagt er. Doch nicht nur das: Ein solches Verhalten könne die Wut auf Vierbeiner und deren Halter vergrößern. „In extremen Fällen kann sich das dann so steigern, dass jemand Giftköder oder Ähnliches auslegt“, fürchtet der Osterwalder. Er spielt damit auf den Fall an, der sich zuletzt am Klosterweg im nur vier Kilometer entfernten Osterwald Oberende abgespielt hat. Den dort ausgelegten Nadelköder hat ein Kleinpudel gefressen und konnte nur noch per Notoperation gerettet werden. Die Polizei warnt Hundehalter vor weiteren Ködern.

Nicht nur an der Annastraße liegen an diesem Tag mehrere Haufen herum – einen Nachbarn, der gerade über die Grünfläche vor seinem Haus geht, warnt Petrick erfolgreich vor einem frischen Exemplar. Auch der nahe Spielplatz in der Straße gegenüber wird immer wieder als Hundeklo missbraucht. Mehrmals die Woche entdeckt der Osterwalder auf dem Gelände des Spielplatzes neue Haufen – neben dem Sandkasten, bei der Rutsche. Dafür hat er gar kein Verständnis: „Hundebesitzer, die das machen, sind entweder ignorant oder dumm. Es ist doch klar, dass kleine Kinder nicht genau schauen, wo sie hintreten, oder sie denken der Hundehaufen wäre Knete.“ Sein Appell an die Übeltäter: „Ein paar Rollen Kotbeutel kosten nicht die Welt und passen in jede Tasche.“

Kostet nicht die Welt und passt in jede Tasche: Martin Petrick zeigt eine Rolle Hundebeutel. Quelle: Simon Polreich

Zu wenig Gassiboxen in Garbsen?

Apropos: Im Mülleimer auf dem Spielplatz liegen haufenweise gefüllte Hundebeutel – mehrere sind aber auch drumherum verteilt. „Die Leute stehen hier am Zaun und werfen die Beutel rüber – manche treffen, manche nicht“, erklärt sich Petrick das. „Dabei gehören die Beutel nun wirklich nicht hierher.“

Das Problem ist aber: Der Mülleimer ist recht einsam in der Umgebung. „Es gibt hier einfach zu wenige“, so Petricks Kritik, die sich damit auch an die Stadt richtet. Sogenannte Gassiboxen mit Hundebeuteln gebe es hier gar nicht. „Ich hoffe, dass die Stadt insgesamt deutlich aufrüstet“, sagt der Osterwalder und geht mit Hund Spicy langsam zurück nach Hause. Wenn die besagten Hundebesitzer nicht von sich aus umdenken, motiviert sie vielleicht eine Gassibox zu mehr Verantwortungsbewusstsein – und der ein oder andere greift dann auch mal zum Beutel. „Ich hoffe einfach, die denken mal etwas nach.“

Von Simon Polreich