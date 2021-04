Garbsen

Die Zahl der in Garbsen verübten Straftaten ist 2020 auf einen historisch niedrigen Wert gesunken. Das geht aus der Kriminalstatistik hervor, die Garbsens Polizeichefin Ilka Kreye und Andre Butte, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED), jetzt vorgestellt haben.

Butte bestätigt, dass die Zahlen in Garbsen tatsächlich die niedrigsten sind, seitdem diese Statistik erfasst wird. 2020 waren es exakt 3268 Straftaten, ein Jahr zuvor noch 3483. Butte schickt aber auch gleich eine entscheidende Einschränkung hinterher: „Die Fallzahlen sind wegen der Corona-Pandemie nicht mit den Vorjahren vergleichbar.“

Lockdown verhindert Ladendiebstähle

Das bedeutet: Viele Menschen sind wegen der Vorgaben in den jeweiligen Verordnungen zu Hause geblieben. „Es gab für viele Delikte also einfach viel weniger Tatgelegenheiten“, sagt Butte. Außerdem waren die Geschäfte im Lockdown teilweise monatelang geschlossen, was etwa Ladendiebstähle unmöglich gemacht hat.

Es gibt aber leider auch Bereiche, in denen die Zahlen entgegen dem grundsätzlichen Trend deutlich gestiegen sind. Dazu gehören etwa die Containerbrände, die Polizei und Feuerwehr 2020 wieder deutlich mehr beschäftigt haben. Solche Serien von Brandstiftungen sind in Garbsen seit Jahren ein heikles Thema, nicht erst seit dem Brand der Willehadi-Kirche im Juli 2013. Im Vorjahr gab es 54 solcher Fälle, in denen die Polizei von Sachbeschädigung durch Feuer spricht. Ein Jahr zuvor waren es mit 24 deutlich weniger. Meist wurden Müllcontainer angezündet, die meisten Fälle haben sich im Stadtteil Auf der Horst ereignet.

Verdacht reicht nicht für Verurteilung

„Mit Sorge betrachten wir diese Fallzahlen, die Menschen in unserem Zuständigkeitsbereich nachvollziehbar verunsichern“, sagt Kreye. Es werde in jedem einzelnen Fall intensiv ermittelt. Das habe unter anderem dazu geführt, dass es einen Verdacht gegen „sechs polizeibekannte Jugendliche“ gab. „Für eine Verurteilung liegen jedoch die Voraussetzungen derzeitig nicht vor“, so die neue Polizeichefin Garbsens. Um weitere Taten möglichst zu verhindern, habe die Polizei ihre Kontrollfahrten in den betroffenen Stadtteilen erhöht.

Ein weiterer besorgniserregender Trend ist die erkennbar steigende Gewaltbereitschaft gegenüber Polizistinnen und Polizisten. Auch diese Fälle sind in Garbsen besonders stark gestiegen – nämlich um 100 Prozent von 17 auf 34. „Das macht uns eindeutig Sorgen“, sagt Butte. Vor allem die Zahl der sogenannten tätlichen Angriffe auf Beamte sei gestiegen. „Einige Kolleginnen und Kollegen sind dabei verletzt worden und deshalb länger ausgefallen. Das ist nicht hinnehmbar.“

Respekt vor Beamten sinkt

Der sinkende Respekt vor Polizisten sei schon länger zu beobachten, sagt Butte. Mitarbeiter der Rettungsdienste und Feuerwehren seien ebenfalls davon betroffen. Als eine Ursache für die sinkende Hemmschwelle hat der KED-Leiter die Corona-Kontrollen ausgemacht. Dadurch fühlten sich einige Bürger offenbar derart provoziert, dass sie gewalttätig wurden.

Die Pandemie hat aber eben auch positive Auswirkungen auf einige Deliktsbereiche gehabt. Dort seien vor allem die Einbrüche zu nennen. „Die Menschen waren viel öfter zu Hause, da bricht ja niemand ein“, sagt Butte. 2019 waren es in Garbsen noch 71 Taten, im Vorjahr nur noch 60. Noch beeindruckender ist die Bilanz der vergangenen zehn Jahre. „In dieser Zeit hat sich die Zahl der Einbrüche halbiert“, sagt Butte. Das sei nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Polizei diesem Delikt viel Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet hat. „Am Ende ist es eine Mischung aus Ermittlungen, Prävention und der Verschärfung der Strafen gewesen“, sagt Butte.

Polizei ist auf Hinweise angewiesen

Damit sich die Bilanz noch weiter verbessert, bittet die Polizei um Mithilfe. Aufmerksame Nachbarinnen und Nachbarn sollten Hinweise geben, wenn sie etwas Verdächtiges bemerken. „Die Dienststellen sind rund um die Uhr besetzt. Für die Bürgerinnen und Bürger gilt: Lieber einmal zu viel als zu wenig oder gar nicht anrufen“, sagt der Polizist.

Von Gerko Naumann