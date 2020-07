Garbsen

Das Leibniz Theater Hannover zieht an den Strand. Zum ersten Mal werden Theaterbetreiber Joachim Hieke und sein Hannover-Team Künstler am Blauen See in Garbsen auftreten lassen. Strandfeeling, Abendstimmung am Wasser und gute Unterhaltung als „Lebenszeichen vom Theater und von den Künstlern“, sagt Hieke. Zur neuen Reihe Kultur on the beach zählen sechs Abende im Juli, zwölf Termine folgen im August. Dies ist das Juli-Programm:

12. Juli: Juliano Rossi

„That’s amore“ („Das ist Liebe“) ist der treffende Titel des Eröffnungskonzertes am Sonntag, 12. Juli, mit Juliano Rossi. Wenige Künstler sind so eng mit der Kulturszene in der Region Hannover verbunden wie Oliver Perau. Dort stammt er her, dort gründete er mit 17 Jahren die Rockband Terry Hoax, von dort aus tourte er in den Neunzigerjahren quer durch Europa. 2018 feierte die Band ihr 30-jähriges Bestehen. Erst 1996 erfand Perau die Marke „Juliano Rossi“ und begann unter diesem Namen seine zweite Karriere als Swing- und Jazzsänger. 2016 feierte er als Rossi sein 20-jähriges Bühnenjubiläum. Einlass: 17 Uhr. Beginn: 18 Uhr. Der Eintritt kostet 25,90 Euro.

15. Juli: Wolfgang Grieger

Wolfgang Grieger und die High Nees servieren auf sandiger Bühne ihr Programm „Betreutes Scheitern“. Das ist das Best of mit den schönsten, verdrehtesten und stimmungsvollsten Nummern des höchst musikalischen Comedytrios. Die Musiker brauchen nicht viel für einen unterhaltsamen Abend: Quatsch, viel Musik, etwas Firlefanz, vielleicht noch selbst gebaute Instrumente für den besonderen Groove. Aus dem Wenigen arrangieren sie aber hoch professionell ein intelligent-leichtes Programm für Nichtintellektuelle. Grieger sowie seine Partner Achim „Highn“ Ritscher (Percussion) und Christian „Hein“ Schulz (Gitarren) intonieren Lieder wie „Ich wollte immer ein Rebell sein, aber oft war mir nicht gut“ oder „Es ist so schön in der Gerichtsmedizin“. Das Trio war 2011 Gewinner des ersten niedersächsischen Kleinkunstpreises. Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 25,90 Euro.

19. Juli: Kay Ray Spezial

Kay Ray ist am 19. Juli zu Gast am Blauen See. Quelle: Leibniz Theater Hannover

Aus Berufung und Leidenschaft ist Kay Ray seit fast 30 Jahren auf zahllosen Bühnen präsent. Ein Könner, der für einen Gag seine Oma verkaufen würde, ein wandelndes Naturtalent und Provokateur, schreiben Kritiker. Kollege Torsten Sträter sagt: „ Kay Ray ist Gesamtkunstwerk, ein Einmannzirkus.“ Chris Tal und andere Comedians der Nachwuchsgarde von Stefan Raab haben sich von Kay Ray inspirieren lassen. „Als Sänger erreicht er Herzen, als Clown jedes Zwerchfell und als Provokateur jeden Kleingeist“, scheibt Hieke im Programmheft. Einlass ab 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 28,90 Euro.

22. Juli: SAX on the Beach

David Milzow kommt mit seiner Band The Screenclub. Quelle: privat

Zusammen mit der international besetzten Band The Screenclub stellt David Milzow im ersten Konzert der Reihe Kultur on the beach eine ins Ohr gehende Mixtur aus Soul, Pop und Jazz vor – keine Coverversionen, sondern innovative, eigene Interpretationen. Songs von Stevie Wonder sind im Repertoire, von Barry White, Michael Jackson bis hin zu Zeitgenossen wie Pharrell Williams sowie eigene Kompositionen. „ Milzow verpasst dem ehrwürdigen Soul-Jazz-Genre eine ordentliche Frischzellenkur“, schreibt Hieke. Milzow ist für sein multistilistisches Konzept national wie international gewürdigt. Im regelmäßigen Turnus veröffentlicht er mit seinen Gruppen immer neue Jazzformate, die bei aller Virtuosität nicht den Kontakt zum Publikum verlieren. Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 25,90 Euro.

26. Juli: The Jetlags unplugged

Seit 16 Jahren begeistern The Jetlags mit ihrer Performance ihr Publikum. Mit Witz und Charme haben sich die fünf Musiker Jan, Henrik, Markus, Marcel und der stadtbekannte Frontsänger Cyril einen Namen als „eine der besten Show- und Partybands Norddeutschlands“ gemacht. Im Leibniz Theater wollten sie ihre andere Seite präsentieren ohne brüllende Verstärker, sondern mit Akustikgitarren. Am 26. Juli verlegen sie diese Premiere an den Azzurro Beach. „So intim hat man uns noch nie erlebt“, schreiben die Jetlags in Vorfreude auf den Sunset-Abend am Strand mit vielen Überraschungen. Einlass ab 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 28,90 Euro.

29. Juli: Bademeister Schaluppke

Bademeister Rudi Schaluppke schickt sein Publikum unter die Dusche. Quelle: Oliver Haas

Zum Juli-Ausklang kommt einer mit Badeshorts, Adiletten und Schwimmnudel: Bademeister Rudi Schaluppke alias Robbi Pawlik. „Chlorreiche Tage“ heißt sein Programm für diesen Abend. Es lässt sich wohl nirgends besser inszenieren als am Badesee. Pawlik schickt seine Badegäste unter die kalte Dusche: Er macht Schluss mit dem Vorurteil vom Bademeister, der Kinder schikaniert, auf dicke Hose macht und Bikinischönheiten hinterherglotzt. Schaluppke ist anders: ein Beherrscher des komplexen Bademeister-Kompetenzkataloges, Animateur, Kindertröster, Sorgenonkel, Psychologe und Fußpilzflüsterer – kurz: der Superheld mit kurzer Hose, Plauze und Badelatschen. Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 25,90 Euro.

Hier gibt es die Tickets Die Bühne Azzuro Beach in Garbsen hat die Navi-Adresse Am Blauen See 119, 30823 Garbsen. Bar und Arena bieten Platz für 150 bis maximal 200 Gäste. „Kultur on the beach“ ist ein Open-Air-Programm, etwa 80 Plätze und die Bühne sind vor Regen geschützt. Der Eintrittspreis entspricht dem Ticketpreis für einen Abend im Leibniz Theater. Hinzu kommen 4 Euro Eintritt zum Areal Blauer See, der Beleg gilt als Verzehrgutschein. Wer mit dem Auto kommt, zahlt 2 Euro Parkgebühr. Das Gelände ist mit dem Bus 126 ab Endhaltestelle Stadtbahnlinie 4 erreichbar, letzte Fahrt zurück ist um 23.52 Uhr. Das gesamte Programm und Onlinetickets finden Sie im Internet auf www.leibniz-theater.de, Ticketanbieter sind außerdem www.reservix.de und alle bekannten Vorverkaufsstellen.

