Garbsen

Einen Schauspiel-Doppelabend zum Thema Migration bietet das Kulturbüro der Stadt Garbsen am Sonnabend, 19. März. Ab 19 Uhr gastiert das Theater für Niedersachsen (TfN) mit den Stücken „Nach Europa“ und „Tut uns leid, dass wir nicht im Meer ertrunken sind“ im Forum der IGS an der Meyenfelder Straße. Am Freitag, 25. März, entführen dann Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt ab 20 Uhr in der Aula des Schulzentrums I am Planetenring 7 in die Welt des Musikkabaretts.

TfN zeigt zwei Theaterstücke zu Migration

Der Theaterabend am 19. März beleuchtet das Thema Migration auf poetisch beeindruckende Weise. Zunächst fragt er nach den Menschen, deren Gesichter meist nur im Zusammenhang mit Katastrophenmeldungen in unser Blickfeld rücken. Im zweiten Stück des Abends wird die Perspektive gewechselt: Aus Europa Ausreisende werden zu Geflüchteten. Eine Einführung beginnt um 18.30 Uhr.

„Kernölamazonen“ treten am 25. März auf

Die „Kernölamazonen“, die am 25. März in Garbsen gastieren, vereinen temporeich Wort, Musik und Spiel. Ihre Mission lautet dabei: Liebe und Kernöl verbreiten. Die Kellerbühne bietet beim Kabarettabend Getränke sowie kleine Snacks gegen eine Spende für die Hospizarbeit der Malteser an.

Informationen zu beiden Veranstaltungen gibt es auf der städtischen Internetseite www.garbsen.de/kleinkunst sowie beim Kulturbüro, Telefon (05131) 707650.

Für beide Veranstaltungen gilt bei begrenzter Besucherzahl die 3G-Regelung.