Kulturbüros Garbsen und Seelze bieten Theater für Kinder an

„Wir haben die lange Durststrecke hinter uns, jetzt kann es wieder losgehen“, sagt Carolin Röser vom Kulturbüro der Stadt Garbsen bei der Vorstellung des neuen Programms „Theater für Kinder“. Darüber freut sich auch Gabriele Hartinger-Irek vom Kulturbüro der Stadt Seelze: „Ein Stück Normalität kehrt zurück“, sagt sie. Beide Städte kooperieren seit zehn Jahren miteinander, um Theater für Kinder anbieten zu können. Vorstellungen sind in Garbsen überwiegend donnerstags um 9 und 10.30 Uhr und in Seelze freitags um 10 und 15 Uhr.

Spielorte sind in Garbsen mit einer Ausnahme die Aula des Schulzentrums Planetenring und in Seelze der Saal des Alten Krugs. „Die Termine sind bereits online gestellt“, sagt Röser. Hartinger-Irek ergänzt: „Die Flyer an die Schulen und Kitas gehen in den letzten Tagen der Sommerferien raus.“ Das Programm richtet sich überwiegend an Grundschulen und Kitas, ist aber nach Anmeldung auch für andere Besucher offen. Anmeldungen sind unter Telefon (05131) 707650 oder per Mail an kultur@garbsen.de möglich. Anmeldeformulare mit Eintrittspreisen finden sich auch online auf www.garbsen.de.

Angebote richten sich an Kitas und Grundschulen

Erstes „Corona-Opfer“ ist im März das Stück „Die kleine Hexe“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Otfried Preußler gewesen. Die von Sabine Mittelhammer von der Companie Handmaids gespielte Geschichte ist am 1. Oktober in Garbsen zu sehen und am 2. Oktober in Seelze. Weiter geht es am 29. und 30. Oktober mit dem Stück „Das Traumfresserchen“. Das Theater des Lachens zeigt das Schauspiel mit Puppen nach dem Kinderbuch von Michael Ende.

Nur in Seelze ist am Freitag, 20. November, um 17.15 Uhr, „Frau Holle verliert die Kontrolle – Teil 3“ zu sehen. Die Darsteller präsentieren das winterliche Spektakel aus den Fenstern des Heimatmuseums im Alten Krug heraus. Der Eintritt ist frei. Das Fantasy-Familienmusical „Die Schneekönigin“ steht am 3. und 4. Dezember, jeweils um 9 und 11 Uhr, im Forum der IGS auf dem Programm. An die jüngsten Theaterbesucher richtet sich die Weihnachtsgeschichte „Weihnachtsmann vergiss mich nicht“ am 4. Dezember in Seelze und am Mittwoch, 9. Dezember, in Garbsen.

Das winterliche Spektakel „Frau Holle verliert die Kontrolle“ ist beim Seelzer Lichtermeer im Freien zu sehen. Quelle: Andre Wirsig

Kulturbüros präsentieren vielfältige Mischung

Weitere Höhepunkte sind „Frieda der Frosch“ am 15. Januar 2021 in Seelze, „Die Abenteuer des hässlichen Entleins“ am 18. und 19. Februar in beiden Städten sowie „Serafin und seine Wundermaschine“ am 29. und 30. April in Garbsen und Seelze. Das Stück „Die Olchis lieben Buchstaben“ beschließt am 27. und 28. Mai die Saison. „Die Auswahl stellt eine gute Mischung dar und ist thematisch vielfältig“, findet Garbsens zuständige Dezernentin Monika Probst.

Es sei wichtig, die Vorstellungen für frühe kulturelle Bildung nach Garbsen und Seelze zu holen, betont Röser. „Die Vorstellungen werden gut angenommen. Sie regen Fantasie und Kreativität an“, ergänzt Hartinger-Irek. Im Hinblick auf Corona wollen die Kulturbüros abwarten, was dann für Regeln gelten. Sie sind aber zuversichtlich und flexibel, dass alles klappt.

Von Anke Lütjens