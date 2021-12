Garbsen

Licht für das neue Jahr: Das Kulturnetzwerk Garbsen hat zum zweiten Mal die Aktion „Garbsen leuchtet“ gestartet. Bei der Illumination von Gebäuden und Plätzen machen mehr Partner mit als zur Premiere 2020. Das Kulturnetzwerk lädt jeden ein, zum Jahreswechsel sein Licht leuchten zu lassen.

„Garbsen leuchtet“ soll erneut ein Zeichen der Hoffnung, Zuversicht und der Verbundenheit in dieser besonderen Zeit sein. Das Kulturnetzwerk und seine Partner wollen im Wortsinn Lichtblicke schaffen – Impulse gegen die x-te Coronawelle, trübe Tage und lange Nächte. Bis zum Ende der Weihnachtsferien entsteht vielfältige Lichtkunst zum Miterleben und Staunen.

Seit Dienstagabend ist das Rathaus illuminiert

Die Stadtverwaltung hat den Anfang gemacht: Seit Dienstagabend ist das Rathaus illuminiert. Seit Mittwochabend wird das Möbelhaus Hesse in die Hausfarbe Blau getaucht. Garbsener Kirchengemeinden wollen sich an der Aktion beteiligen, darunter Alt-Garbsen, Frielingen-Horst-Meyenfeld sowie die katholische Kirche an allen drei Standorten.

„Garbsen leuchtet“ 2021 beginnt am Rathaus. Quelle: Markus Holz

Feuerwehren formen ein „G“ aus Blaulicht

Mit Licht kennen sich auch die freiwilligen Feuerwehren Garbsens aus. Aus den Wachen rollen Fahrzeuge am Montag, 3. Januar, abends erstmals auf den Rathausplatz und bilden mit ihren Blaulichtern ein großes „G“. Die Uhrzeit steht noch nicht fest. Der Freundeskreis Garbsen wird den Hérouville-St.-Clair-Platz im Stadtteil Auf der Horst am Abend des 4. Januar illuminieren. Weitere Projekte sind geplant, weil sich aktuell noch mehrere Partner beteiligen wollen. Die Stadtwerke zum Beispiel verhandeln mit der Universität über Lichtkunst am Campus Maschinenbau. Alle Termine und Orte werden aktuell im Internet auf kulturnetz-garbsen.de veröffentlicht.

Hannover leuchtet war 2018 der Anfang

Woher die Idee stammt, lässt sich nicht mehr sicher nachvollziehen. Sicher ist aber, dass Felix Reinhold, Chef der Eventagentur Allstars, in der Region Hannover 2018 das erste Lichtspektakel „Hannover leuchtet“ umgesetzt hat. Die Lichtspiele an Oper, Landesmuseum und Rathaus hatten Tausende Besucher angelockt. 2020 setzten das Kulturnetzwerk, Unternehmen und die Stadtverwaltung die Idee erstmals in Garbsen um. Reinhold programmiert die teils stillen, teils bewegten Lichtspiele auch in diesem Jahr weitgehend selbst.

„Die Veranstaltungsbranche leidet sehr unter der Pandemie“, betont Reinhold. „Der Zusammenhalt in der Region und die gegenseitige Unterstützung hilft uns als Unternehmen durch diese schwierige Zeit.“ Die Agentur ging 2010 in Garbsen an den Start. „Es freut uns ganz besonders, wenn die Botschaft jetzt zum zweiten Mal ,Garbsen leuchtet‘ heißt und wir dies unterstützen dürfen mit einigen neuen Teilnehmern und kreativer Lichtkunst an neuen Orten“, sagt Reinhold.

Künstler bitten um Licht in der Neujahrsnacht

„Die Angst vor Corona prägt unsere Festtage und den Jahreswechsel“, schreibt Jutta Grätz, Vorsitzende des Kulturnetzwerks. „Darum rufen wir alle Garbsener auf, Silvester um Mitternacht ganz bewusst im Garten, auf dem Balkon oder vor der Haustür eine Kerze, ein Windlicht oder eine Fackel zu entzünden. In diesen ersten Minuten des neuen Jahres sind wir nicht nur gedanklich sondern auch durch das Licht verbunden – das ist die Idee dahinter“, schreibt Grätz.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) unterstützt das Kulturnetzwerk. Das sei vor dem Corona-Hintergrund „eine Gemeinschaft stiftende Aktion. Um besonders Kinder eine Freude zu machen, haben wir für die Beleuchtung des Rathauses auch winterliche Motive gewählt“, schreibt Provenzano und hofft auf viele Besucher. Das Rathaus ist bis zum 3. Januar illuminiert, Hesse bis zum 9. Januar. „Wir unterstützen das wunderbare Projekt, weil es in dieser Zeit auch eine gewisse Fröhlichkeit vermittelt“, schreibt Unternehmer Robert Andreas Hesse.

Wer sich als Unternehmen oder Privatperson kurzfristig mit einer Lichtinstallation der Allstars beteiligen möchte, kann sich noch an Jutta Grätz, E-Mail jutta.graetz@htp-tel.de, wenden.

Von Markus Holz