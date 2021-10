Heitlingen

Wer hätte denn wirklich geglaubt, dass sich der Heitlinger Herbst mit dem Open-Air-Konzert mit Abi Wallenstein am 17. September schon wieder verabschiedet? Jetzt legen Dieter Albrecht, Günter Tegtmeier und der Verein nach. Gäste dürfen sich noch auf zwei Veranstaltungen freuen. Der Vorverkauf für beide Termine beginnt am Freitag, 15. Oktober.

„Der Tod“ kommt

Am Freitag, 5. November, kommt „Der Tod“ in den ehemaligen Pferdestall auf dem Gutshof. Das ist ein Künstlername. Wer wirklich unter der Kutte steckt, ist ein Geheimnis. Kein Geheimnis ist, dass der Erfinder der „death comedy“ seit Jahren ziemlich erfolgreich unterwegs ist. Bekannt geworden ist er mit seinem Programm „Mein Leben als Tod“. Sein Zuhause ist Berlin. Im Kabarett „Wühlmäuse“ ist er regelmäßiger Gast und gewann dort 2013 den Jurypreis.

Es mag makaber klingen, dass der gerade erst wieder lebendig gewordene Heitlinger Herbst nach der Corona-Pause ausgerechnet diesen Gast holt. Aber die Macher wissen immer, was sie tun: unterhaltsam Denkanstöße geben. Im Programm „Zeitlos“ widmet sich der Sensenmann kritisch der Mangelware der Menschheit: Zeit. Mit seinem Publikum wird er versuchen herauszufinden, ob Ewigkeit und das Streben der Menschheit nach mehr Sand im Stundenglas wirklich erstrebenswert sind. Die Stunde schlägt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Janssen und Grimm beenden den Herbst

Am Freitag, 26. November, 20 Uhr, beschließen die beiden HAZ-Kolumnisten Uwe Janssen und Imre Grimm mit ihrem Programm „Pingelingeling – das Vorweihnachtsprogramm“ die diesjährige Veranstaltungsreihe des Heitlinger Herbstes. Das Publikum darf sich auf ein Programm freuen, das für diesen Auftritt zugeschnitten wird. Die beiden versprechen einen höchst unterhaltsamen Abend und werden dem Publikum reichlich Gelegenheit geben, sich durch ihr virtuoses Spiel mit Worten mitreißen zu lassen.

Der Vorverkauf für beide Veranstaltungen beginnt am Freitag, 15. Oktober. Karten sind für 16 Euro erhältlich im Tui-Reisecenter an der Roten Reihe, in der Buchhandlung Böhnert im Shopping-Plaza und bei Meyerhoff Uhren in Osterwald, Hauptstraße 207. Es gilt die 2-G-Regel. Gäste können sich schriftlich oder über die Luca App registrieren.

Von Markus Holz