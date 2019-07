Garbsen-Mitte

Andere schreiben ihre Biografie – Jörg Knör spielt sie live! Und das am Freitag, 26. Juli, um 20 Uhr im Forum der IGS Garbsen, Meyenfelder Straße 8-16. Das Gastspiel wird vom Kulturverein Garbsen innerhalb des Kultursommers der Region Hannover präsentiert. In der „Jahr-100-Show“ präsentiert der Komiker und Parodist die Höhepunkte aus 40 Bühnen- und 60 Lebensjahren.

Die Knör-Historie ist dieses Mal der Stoff für sein Programm. Dazu zählen die Nachhilfe von Loriot und das Politiker-Stimmtraining in der Schultoilette genauso wie die ersten Auftritte mit Rudi Carell und Harald Juhnke. Knör verrät auch, warum er mit Michael Jackson im Hotelatrium eingeschlossen wurde und wie er Udo Lindenberg die Sonnenbrille „klaute“. Auch das Private bekommt seinen Platz. In dritter Ehe in Hamburg glücklich angekommen, kann Knör jetzt mit Augenzwinkern auf die Dramen seines Lebens zurückblicken. Mancher Katastrophe hat er auch eine Strophe gewidmet – musikalisch.

Knör schildert höchst amüsant, wie er Peter Alexander im kaputten Mercedes zum Auftritt chauffierte, wie er Helmut Schmidt im Flieger auf die Spucktüte malte, mit Außenminister Hans-Dietrich Genscher Cancan tanzte und wie er Weltstar Liza Minelli im Essener Stadtwald zum Weinen brachte. Knör gilt als das Chamäleon der Comedy-Bühne. Er ahmt jeden A- bis C-Promi zum Verwechseln genau nach. Das hat er auch bei seinem Auftritt in Garbsen am Freitag, 19. Januar, 2018 unter Beweis gestellt.

Karten kosten 18, ermäßigt 16 Euro. Sie sind im Kulturbüro im Rathaus, Rathausplatz 1, oder auf www.reservix erhältlich. Das Büro ist bis Ferienende dienstags von 9 bis 13 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet, Reservierung unter Telefon (0 51 31) 70 76 50. Das IGS-Forum ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: Stadtbahnlinie 4 aus Hannover, ab Endhaltestelle zum Beispiel mit Buslinie 420 bis Garbsen Mitte/Rathaus, fünf Minuten Fußweg.

Von Anke Lütjens