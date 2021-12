Havelse

Es wirkt wie ein vergessenes Relikt aus längst vergangener Zeit: An einer Wertstoffinsel an der Straße Auf der Höchte in Havelse steht ein Schild, auf dem Verstöße gegen die Müll-Regeln mit einer Geldstrafe bedroht sind. So weit, so normal. Entscheidend ist jedoch die Währung: „Bis zehntausend Deutsche Mark“ könne die Ordnungswidrigkeit kosten, so steht es Schwarz auf Weiß – beziehungsweise Grau, denn das Schild ist ziemlich dreckig.

Das Schild ist nicht nur schmutzig, sondern auch offensichtlich völlig veraltet. Quelle: Gerko Naumann

Schild ist seit 20 Jahren veraltet

Das verwundert wenig, denn es dürfte an der Stelle ziemlich sicher schon seit Jahrzehnten Wind und Wetter ausgesetzt sein. Fast 20 Jahre davon ist der Inhalt definitiv veraltet. So lange ist es nämlich her, dass am 1. Januar 2002 bei der Währungsreform der Euro die Deutsche Mark abgelöst hat. Die Älteren werden sich erinnern. Offenbar hat seitdem niemand so genau gelesen. Erst jetzt hat ein aufmerksamer HAZ/NP-Leser, der seinen Namen lieber nicht nennen will, den eigentlich ziemlich offensichtlichen Fehler gesehen und die Behörden darauf aufmerksam gemacht.

So sieht die Wertstoffinsel Auf der Höchte in Havelse aus. Quelle: Gerko Naumann

Veraltet ist nämlich nicht nur die Währung. Als Unterzeichner des Schildes sind zu allem Übel der „Landkreis Hannover“ und „Der Stadtdirektor“ der Stadt Garbsen angegeben. Beide Institutionen beziehungsweise Ämter gibt es mittlerweile nicht mehr. „Ich bin direkt nach dem Lesen in den Keller gegangen und habe in einem antiken Schrank nach den letzten D-Mark-Stücken gesucht, damit ich die Strafe im Falle eines Falles begleichen kann“, sagt der Leser, der seine Entdeckung erkennbar mit Humor nimmt.

Ganz ernsthaft haben sich hingegen die Behörden mit den entsprechenden Fragen zu dem Schild befasst. Die Region Hannover winkt direkt ab. Mit der Neuorganisation der Abfallentsorgung zu Beginn des Jahres 2003 sei dafür der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) zuständig. „Damit auch das Schild“, teilt ein Sprecher der Region mit.

Aha verweist auf die Stadt Garbsen

Aha, also fragen wir bei der Aha nach. „Aha vermutet, dass das Schild noch aus den Neunzigerjahren stammt“, schreibt deren Sprecherin. Ja, davon ist wohl auszugehen. Warum steht es dann aber immer noch da? Das Unternehmen, so heißt es weiter, gehe davon aus, „dass der Pfosten mit Schild Eigentum der Stadt Garbsen ist. Von daher können wir diese nicht einfach entfernen und müssen an dieser Stelle an die Stadt Garbsen verweisen.“

Ein weiteres Schild um die Ecke ist deutlich aktueller. Quelle: Aha

Nun gut, und so geht eine weitere Anfrage an die Stadtverwaltung raus. Deren Sprecher Benjamin Irvin teilt mit, dass das Schild inhaltlich sogar noch teilweise aktuell ist: „Die zeitlichen Beschränkungen und die Information zu der illegalen Ablagerung der Wertstoffe neben den Behältern auf dem Schild gelten nach wie vor, lediglich die Bußgelder in DM und die Bezeichnung des Hauptverwaltungsbeamten sind nicht mehr zeitgemäß.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schild wird „zeitnah entfernt“

Dennoch kündigt die Stadt Taten an. Das Schild wird „zeitnah entfernt“, sagt Irvin. Und nicht nur das: „Wir überprüfen aktuell alle Wertstoffinseln, ob noch weitere veraltete Schilder existieren und wollen diese dann durch neue Schilder von Aha ersetzen lassen.“ Zeit wird es ja auch langsam.

Info: Kennen Sie auch veraltete, sinnlose oder einfach kuriose Schilder oder andere Zeichen in Garbsen? Schicken Sie uns gern Bilder an garbsen@haz.de oder garbsen@neuepresse.de.

Von Gerko Naumann