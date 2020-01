Garbsen/Neustadt/Wunstorf

Der Verkehr auf der Bundesstraße 6 Richtung Hannover dürfte am Freitag ab etwa 9.30 Uhr erheblich behindert werden: Landwirte in der Organisation „Land schafft Verbindung“ haben zur zweiten Großdemonstration in Hannover aufgerufen. Ein Teil der Teilnehmer sammelt sich wie im Oktober in Garbsen an der B6.

Treffpunkt in Garbsen ist der Geflügelhof zwischen Frielingen und Meyenfeld. Organisator Thomas Balke rechnet mit rund 100 Schleppern aus dem Raum Nienburg, Neustadt, Wunstorf und Garbsen. Teilnehmer aus Wunstorf sammeln sich in Luthe und fahren von dort aus zum Treff in Garbsen. Teilnehmer aus Seelze sammeln sich in Kirchwehren zur Fahrt bis zum Erichshof an der B65 und weiter nach Hannover.

Gegen 9.45 werden weitere 200 Schlepper aus Richtung Wedemark über Osterwald und Berenbostel erwartet. Beide Konvois treffen unter Polizeiregie an der B-6-Kreuzung bei Burger King/ Philipp-Reis-Straße zusammen und fahren auf dem Westschnellweg Richtung Innenstadt Hannover. Ähnlich wie bei der ersten Demonstration am 22. Oktober werden die Zufahrten aus den Nebenstraßen zur B6 kurzfristig von Polizei und Landwirten gesperrt.

HAZ und Neue Presse berichten am Freitag im Liveticker von der Großkundgebung.

Von Markus Holz