Engelbostel/Garbsen

Die Polizei Langenhagen hat nach einem Zeugenhinweis am frühen Sonntagmorgen in Engelbostel einen 18 Jahre alten Mann aus Garbsen vorläufig festgenommen. Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats hatte der Heranwachsende gegen 1.15 Uhr in die Tür eines an der Heidestraße geparkten Autos getreten.

Die von den Augenzeugen alarmierten Beamten trafen den Garbsener noch in der Nähe des Tatorts an und überprüften ihn. Bei der Kontrolle fiel den Polizisten auch das Schuhwerk des 18-Jährigen ins Auge. Das Muster der Sohle passte genau zu dem Abdruck in der eingebeulten linken Tür des Autos. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, wurde er vorläufig festgenommen. Nachdem er identifiziert werden konnte, durfte der Randalierer die Wache aber wieder verlassen.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet nun um weitere Zeugenhinweise sowie auch Meldungen über mögliche weitere Sachbeschädigungen im Tatzeitraum in Engelbostel. Hinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215 an.

Von Sven Warnecke