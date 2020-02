Engelbostel/Resse

Für Gehölzpflege sperrt die Landesbehörde für Straßenbau von Montag, 10. Februar, an die Landesstraße 380 (Resser Straße) halbseitig zwischen dem Ortsausgang Engelbostel und der Kreuzung zur Kreisstraße 310. Die Arbeiten, bei denen auch Bewuchs entfernt werden soll, dauern voraussichtlich drei Wochen.

Auswirkungen auf die Buslinie 460

Einstellen muss sich auf diese Sperrung insbesondere der Berufsverkehr zwischen Resse und Langenhagen – auch viele Anwohner der Garbsener Dörfer nutzen diese Verbindung in Richtung Süden. Betroffen ist auch die Buslinie 460 zwischen Resse und Engelbostel. Wie Friedhelm Fischer, Leiter des Geschäftsbereichs Hannover bei der Landesbehörde, sagte, seien die Bauarbeiten und die damit verbundenen Behinderungen mit der Region Hannover abgestimmt.

Beide Seiten am 21. und 22. Februar gesperrt

Am Freitag, 21. Februar, sowie am Sonnabend, 22. Februar, werden die Arbeiter die Landesstraße in diesem Bereich jedoch zeitgleich in beide Fahrtrichtungen sperren. Für diesen Zeitraum, kündigt die Landesbehörde an, seien besonders verkehrsgefährdende Arbeiten geplant. Verkehrsteilnehmer sollten der ausgeschilderten Umleitung folgen. Dies gelte auch für die Linienbusse. Die Behörde bittet um Verständnis für die Arbeiten, auch wenn diese Behinderungen nach sich zögen.

Von Rebekka Neander