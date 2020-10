Garbsen-Mitte

Leuchtende Laternen, Gesang und Fackelträger: Darauf müssen Kinder aus Garbsen und ihre Familien in diesem Jahr verzichten. Die Stadt Garbsen hat den jährlichen Laternenumzug rund um den Berenbosteler See wegen der Corona-Pandemie abgesagt. „Leider können wir in diesem Jahr nicht zum beliebten Laternenumzug einladen, der ursprünglich für die erste Novemberwoche geplant war“, sagte Stadtsprecherin Christina Lange. Die Veranstaltung fände zwar draußen statt, bei der großen Zahl von Teilnehmern würde es aber schwer möglich sein, die erforderlichen Abstände einzuhalten.

Hunderte Teilnehmer

Mehr als 500 Personen waren in den vergangenen Jahren begleitet von den Fackelträgern der Jugendfeuerwehr Garbsen mit Liedern um den See gezogen. Eine als Sankt Martin verkleideter Reiter auf einem Pferd hatte sie durch die Dunkelheit geführt. Die musikalische Begleitung übernahm im vergangenen Jahr der Musikzug der Feuerwehr Osterwald Oberende. Nach dem Umzug gab es traditionell süße Weckmänner. Das alles muss in diesem Jahr ausfallen.

Anzeige

Derzeit sind Angaben des Gesundheitsamtes zufolge 58 Menschen in Garbsen mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 47,4 – und damit nahe an der Grenze zu 50. Damit ist Garbsen eine der am meisten von Covid-19 betroffenen Kommunen in der Region Hannover.

Von Linda Tonn