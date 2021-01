Garbsen-Mitte

Es gibt Momente, in denen bei Wendy Gerlach die Befürchtungen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus in den Hintergrund rücken. Denn es gibt so viel anderes zu bedenken, zu organisieren und vorzubereiten. Die Mathelehrerin ist eine der wenigen Lehrer, die derzeit in den Fluren der IGS Garbsen anzutreffen ist. Sie unterrichtet im zehnten Jahrgang – also in einer der Abschlussklassen, die vom permanenten Homeschooling ausgenommen sind.

Die mehr als 200 Schüler des zehnten Jahrgangs an der IGS sind neben den Grundschülern und Abiturienten die einzigen, die den Klassenraum derzeit von innen sehen. Sie befinden sich im Szenario B: Die Klassen sind geteilt, die Gruppen kommen abwechselnd zur Schule. Für alle anderen gilt das Szenario C – Unterricht am heimischen Bildschirm per Videokonferenz.

Pendeln zwischen Schule und Zuhause

Zwar fühlt sich der Alltag für Lehrerin Gerlach dadurch fast ein wenig normal an, dennoch stellt sie sich seit der Rückkehr aus den Weihnachtsferien immer wieder die Frage, wie das alles zu schaffen ist. Sie ist jeden Tag in der Schule, um im Wechsel die beiden Gruppen ihrer zehnten Klasse zu unterrichten und sie auf die Abschlussprüfungen im Mai vorzubereiten.

Der Unterricht für die Schüler aus den anderen Jahrgängen findet digital statt. Und dafür pendelt die Lehrerin die 15 Minuten zurück in die eigenen vier Wände, von denen aus sie die Videokonferenzen leitet. „Das ist von der Schule aus nur schwer möglich“, sagt sie. Als „Luxus“ bezeichnet sie den kurzen Anfahrtsweg. „Andere Kollegen müssen viel weitere Strecken hin- und herfahren und müssen sich zu Hause auch noch um die eigene Familie und die schulpflichtigen Kinder kümmern.“

Leere Klassenräume: Bis auf die Abschlussklassen lernen alle Schüler der IGS Garbsen von zu Hause aus. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Der Tag ist voll bepackt: Gerlach sucht Material zusammen, dreht kleine Erklärvideos, unterrichtet in Präsenz und digital – und schreibt vor allem viele E-Mails. „Das hat durch die Pandemie extrem zugenommen“, sagt sie. An so vielen Stellen gäbe es Dinge zu klären, zu organisieren und Fragen zu beantworten. „Das zerreißt uns sehr“, gibt sie zu.

„Die Zeit läuft uns davon“

Und dann sind da auch noch die Prüfungen, die Gerlach und ihren Kollegen im Nacken sitzen. Während diskutiert wird, ob das Abitur eventuell ausfallen soll, kümmert sich die Mathelehrerin darum, dass ihre Schüler intensiv für die Prüfungen üben. „Die Zeit läuft uns ein wenig davon“, sagt Gerlach. Vor allem auch, weil sie die einzelnen Schüler ihrer Abschlussklasse nur jeden zweiten Tag sehen kann.

„Aus Sicht des Infektionsschutzes habe ich mich schon gefragt, warum wir nach den Weihnachtsferien wieder in den Präsenzunterricht wechseln sollten und ob man die Prüfungsvorbereitung nicht auch digital organisieren kann“, sagt sie. „Für die Schüler ist es aber gut und wichtig.“ Gerade arbeite man an der IGS Garbsen daran, die Technik zu installieren, dass Liveschalten möglich sind. „Ich kann mich ehrlich gesagt aber nicht auch noch um die Technik kümmern“, sagt die Pädagogin. Jede freie Minute will sie für den Unterricht nutzen.

An der IGS Garbsen gelten wegen der Corona-Pandemie strenge Regeln zu Hygiene und Abstand. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Prüfungen sind abgespeckt

Ob sie Sorge hat, dass viele Schüler die Abschlussprüfung nicht bestehen? „Das kann man noch nicht abschätzen“, sagt Gerlach. Sicher gäbe es einige, die wegen der Corona-Pandemie und der beiden Lockdowns schlechter lernen würden und für die die aktuelle Situation ein Nachteil sei. „Aber wie sich das auf die Prüfungen auswirkt, wird man sehen.“

Das Kultusministerium hat bereits mitgeteilt, dass die zentralen Abschlussprüfungen für den zehnten Jahrgang in Mathe, Englisch und Deutsch abgespeckt und Themen weggelassen werden. „Trotzdem ist es ein riesiger Batzen, auf den sich die Schüler vor allem allein vorbereiten müssen“, sagt Gerlach. Vor allem fehle ihnen die Chance, kurz vor dem Abschluss noch einmal Gas geben zu können.

Trotz der Umstände versucht die Mathelehrerin positiv zu bleiben und alles so gut zu schaffen, wie es geht. In dieser Woche stehen die Zeugniskonferenzen an. „Wir konnten mit dem zehnten Jahrgang alle Vorgaben erfüllen“, sagt Gerlach. Die Zahl der nötigen Tests sei reduziert worden, das Praktikum hätten die meisten kurz vor den erneuten Corona-Beschränkungen im Herbst abgeschlossen. Auch die individuelle Beratung für die Berufsschulen habe sie irgendwie auch hinbekommen, sagt sie.

Fühlt man sich bei dieser Menge an Aufgaben nicht schnell überfordert? „Ich würde es angestrengt nennen“, sagt Gerlach und erzählt, dass ihre insgesamt vier Kurse und Klassen wöchentlich 80 Aufgaben über die Lernplattform einreichten. „Da kann ich nicht immer eine adäquate Rückmeldung geben.“ Und dennoch freue sie sich auch über die neuen Herausforderungen durch das digitale Lernen. „Sonst hätte ich nie versucht auch mal selbst ein Erklärvideo zu drehen.“

Von Linda Tonn