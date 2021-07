Neustadt

Die Anglervereine nördlich der Landeshauptstadt können einen politischen Erfolg verbuchen: Die Region Hannover hat zuerst geplante Nachtangelverbotszonen wieder aus dem Verordnungsentwurf für das Landschaftsschutzgebiet „Leineaue zwischen Hannover und Stöckendrebber“ gestrichen. Mit den Anglern waren auch insbesondere SPD-Politiker gegen die Verbote Sturm gelaufen. Die Zeit drängt: In ihrer Sitzung am 20. Juli muss die Regionsversammlung das Schutzgebiet sichern, sonst zieht das niedersächsische Umweltministerium das Verfahren an sich. Letztlich drohten Strafgeldforderungen der Europäischen Union, heißt es.

Die Stadt Wunstorf hatte in ihrer Stellungnahme zur Verordnung angemerkt, für Verbote müsse eine ausreichende Datenbasis vorliegen – das sei aus ihrer Sicht in diesem Fall nicht gegeben. Daraufhin rudert die Regionsverwaltung nun zurück: Es könne „nicht ausgeschlossen werden, dass Störungen aufgrund von Gewöhnung oder sonstiger Umstände konkret nur unbedenkliche Auswirkungen auf die vom Schutzzweck umfassten Arten in dem jeweils betroffenen Gebiet haben“, heißt es in einem Abwägungstext.

Region: Datenbasis reicht nicht für Verbot

Man könne nicht nachweisen, dass das Nachtangeln sich schädlich auf die Tierwelt auswirke – bisher sei eher das Gegenteil der Fall. So spreche gegen eine schwerwiegende Störung, dass sich die Population an Bibern auch ohne Nachtangelverbot an der Leine in jüngster Zeit positiv entwickelt hat, und auch die Fischotter zeigten „eher eine behutsame Ausbreitung“.

Für die befürchteten Verletzungen von Fledermäusen durch Angelschnüre und Angelhaken lägen ebenfalls keine ausreichenden Daten vor. Eine Nachfrage beim Fledermauszentrum des BUND habe drei dokumentierte Fällen ergeben, ohne dass konkrete Angaben über Zeitraum und Ort vorlägen. Mit einer so geringen Datenbasis könne man Einschränkungen vom Ausmaß eines Verbots nicht rechtfertigen, heißt es, und weiter: „Das Nachtangelverbot (...) wurde ersatzlos gestrichen.“

Politiker hoffen, dass Verordnung ausreicht

Für die Regionsabgeordnete Christina Schlicker (SPD) ist die Anpassung der Vorlage eine gute Entscheidung: „Meiner Meinung nach ist es sinnvoll, das Nachtangelverbot nicht mit in die Vorlage einfließen zu lassen“, sagt sie. „Insgesamt glaube ich, dass die Streichung keine umfangreichen Einschränkungen oder Belastungen für unsere Natur mitbringen wird.“

Die CDU hatte das Verbot zunächst als Teil des Verordnungsentwurfs mittragen wollen, wohl auch um der zuständigen Dezernentin Christine Karrasch nicht in den Rücken zu fallen. Sie kandidiert für die Union um das Amt der Regionspräsidentin. „Die Änderung kam jetzt etwas überraschend“, sagt der Neustädter CDU-Regionspolitiker Stefan Porscha. Doch wenn die Verordnung mit der Änderung rechtskonform bleibe, werde man sicher zustimmen. „Es bleibt dann noch abzuwarten, ob auch die EU das so sieht – sonst bekommen wir es wieder auf den Tisch.“

Angler bleiben noch skeptisch

Holger Machulla, Vorsitzender des ASV Neustadt, bleibt skeptisch: „Ich gehe davon aus, dass die Verordnung in der nun vorliegenden Form beschlossen wird“, sagt er. „Aber Verordnungen lassen sich auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder ändern und anpassen.“ Man müsse sehen, wie sich diese in der Zukunft weiter entwickelt. Für seinen ASV bleiben auch noch andere Punkte interessant: Die Angler sind zuständig für die Pflege von vier betroffenen Gewässern. „Wir müssen sehen, was für Auflagen konkret für diese Gewässer kommen und ob wir als Verein die Pflege und Unterhaltung in der jetzigen Form weiterführen können.“ Er gehe davon aus, „dass da noch etwas nachkommt“, sobald sich die Wogen wieder geglättet hätten.

Dass sich die Biber von Anglern nicht stören lassen, hat Machulla nach eigenen Angaben am Wochenende selbst erlebt: Am Sonnabendnachmittag sei ihm eine ganze Biberfamilie begegnet, als er zum Angeln dort saß. Zwei Jungtiere kamen sogar noch ein zweites Mal zurück – da hatte Machulla auch das Smartphone parat, um sie auf Fotos und Videos festzuhalten.

Von Kathrin Götze und Mirko Bartels