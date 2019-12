Garbsen

Kartoffelsalat mit Würstchen, Fondue oder Raclette, Gans oder Pute: Der Speiseplan an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen bietet viele Optionen.

Auch international gibt es einige typische Gerichte, die an Weihnachten nicht fehlen dürfen. In Norwegen kommt oft selbst gebeizter Graved Lachs auf den Tisch, typisch für Weihnachten in Finnland ist der Joulukinkku, ein gepökelter Schweineschinken. Dazu wird ein Kartoffelauflauf gereicht. In Italien stehen eher die süßen Speisen im Vordergrund – wie der Panettone, ein Kuchen mit kandierten Früchten und Rosinen.

Wir möchten von Ihnen wissen: Was essen Sie an Heiligabend und den Feiertagen auf den Tisch kommt. Kommt Fleisch auf den Tisch oder wird vegetarisch oder sogar vegan gekocht? Wir sammeln die Weihnachtsgerichte der Garbsener: Schicken sie uns einfach eine Mail an garbsen@haz.de, schreiben Sie und auf unsere Facebookseite oder bei WhatsApp unter (0175) 8887300 – Namen und Wohnort nicht vergessen.

Von Anke Lütjens