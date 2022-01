Garbsen

Mit Kreuzen und Grablichtern protestieren Umweltschützer derzeit gegen die geplante Fällung von Bäumen für den Bau des neuen Systemgastronomen „Lewenslust“ an der B6 in Garbsen. Gleichzeitig hat der Nabu eine Onlinepetition gegen die Rodung gestartet. Die Zahl der Unterzeichner nähert sich nach wenigen Tagen bereits der 1000er-Marke. Die meisten Reaktionen waren positiv. Doch nicht alle.

„Der Nabu Garbsen ist sichtlich überwältigt von den vielen Reaktionen zu der Aktion“, sagt Initiatorin und Garbsens Umweltbeauftragte Martina Märtz. „Seit Beginn haben uns zahlreiche positive Nachrichten, E-Mails und auch Anrufe erreicht.“

Nabu musste Kreuze inzwischen wieder abbauen

Gleichzeitig ist der Nabu von der Stadtverwaltung aber auch aufgefordert worden, die Kreuze auf städtischem Gebiet wieder zu entfernen. Zur Erklärung: Der Streifen, auf dem sich die Kreuze befanden, gehört der Stadt, das bewaldete Grundstück der Gastro & Soul GmbH, zu der „Lewenslust“, aber auch das „Café del Sol“ und die „Bavaria Alm“ gehören. „Der Aufforderung der Stadt sind wir selbstverständlich unverzüglich nachgekommen – auch wenn wir es sehr schade fanden“, so Märtz. Ziel bleibe aber weiterhin, auf den Schutz der Bäume im gesamten Stadtgebiet aufmerksam zu machen. „Wir sind jederzeit gesprächsbereit, für alle Fraktionen, Parteien und Fachgebiete aus der Verwaltung“, versichert auch Nabu-Vorstandsmitglied Sven Schubert.

Der starke Zuspruch der Onlinepetition zwinge die Naturschützer aber auch, die Sichtbarmachung der Stimmen zu überarbeiten: Für jeden Unterzeichner wollte man an den äußeren Bäumen des Gebiets nahe der Straße „An der Universität“ Zettel mit den Namen der Unterstützer aufhängen. „Mittlerweile sind es so viele Unterstützer, dass wir diese nicht mehr an den Bäumen sichtbar machen können“, sagt Märtz. Andere Lösungen suche man bereits – „vielleicht eine Leine, an die wir die Zettel befestigen, wie an einer tibetanischen Gebetsfahne“, so Märtz.

In jedem Fall lässt man die Petition weiter laufen. Wenn der Nabu genug Unterschriften zusammen hat, will man sie Bürgermeister Claudio Provenzano überreichen. „Wir geben nicht auf, für die Bäume an der B6 zu kämpfen“, so Märtz.

Die Petition findet man über die Seite des Nabu Garbsen unter nabu-garbsen.de oder unter change.org.

Von Simon Polreich