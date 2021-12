Garbsen

In Garbsens Politik und Bevölkerung wurde kaum ein lokales Thema Ende 2021 so heiß diskutiert: Der geplante Bau des Systemgastro-Restaurants „Lewenslust“ an der B6 – und die damit verbundene Abholzung eines kleinen Waldstücks. Der Rat der Stadt hat der Maßnahme nach längerer Debatte schließlich mehrheitlich und gegen den Widerstand der Grünen zugestimmt. Gerade für die Bürger und Bürgerinnen sind aber viele Fragen offengeblieben.

Dabei wundern und ärgern sich viele, dass in Garbsen zwar Bäume abgeholzt werden, Ersatzpflanzungen aber nicht hier, sondern im 30 Kilometer entfernten Landkreis Nienburg stattfinden sollen. Gibt es hier wirklich keine entsprechenden Flächen? Und wie passt das mit dem „1000-Bäume-Programm“ zusammen, das die Pflanzung von 1000 Bäumen im Stadtgebiet in den nächsten Jahren vorsieht. Wir haben bei der Stadtverwaltung nachgefragt. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Um welche Bäume geht es?

Das Waldstück, das für das Lewenslust-Restaurant gerodet werden soll, befindet sich zwischen dem Café del Sol, der B6 und der Straße „An der Universität“. Rund 4500 Quadratmeter groß ist das Flurstück, darauf stehen Pappeln, Weiden und Eichen. Garbsens Naturschutzbeauftragte Martina Märtz hatte das Alter der Eichen zunächst auf bis zu 200 Jahren geschätzt. Die Stadt untersuchte daraufhin die Bäume und kam auf ein maximales Alter von 100 Jahren. Einzelne Bäume im Randbereich des Waldstücks sollen erhalten bleiben und auf dem entstehenden Parkplatz weitere angepflanzt werden. Eine Ausgleichsfläche muss den Verlust jedoch trotzdem kompensieren.

Wo wird ausgeglichen?

Zum Ausgleich des Verlustes der 4500 Quadratmeter großen Waldfläche an der B6 soll im Sinne des „Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung“ (NWaldLG) an anderer Stelle aufgeforstet werden. Und zwar in der Gemarkung Linsburg im Landkreis Nienburg, 30 Kilometer entfernt. Ziel ist die Entwicklung eines „Laubforstes aus heimischen Arten oder höherwertiger Wälder“ in einer Größe von 4609 Quadratmetern. Laut Stadtverwaltung soll dieser Wald nach dem Punktesystem des Deutschen Städtetags „höherwertig“ sein, als das Stück an der B6. Allerdings wird es noch Jahrzehnte dauern, bis sie die gleiche Höhe erreichen.

Warum werden nicht in Garbsen Ausgleichs-Bäume angepflanzt?

Kurz gesagt: Es sind nicht genügend Flächen vorhanden, so die Stadt. Die Gründe dafür seien komplex, heißt es. So habe man sich bei der Landschaftsgestaltung für Offenlandflächen entschieden. „Damit wollen wir Offenlandbrüter wie die Feldlerche unterstützen“, sagt Simon Bauermeister, Leiter der Grünflächen- und Landschaftsplanung der Stadt. „Wenn wir nur einen Baum in ihrem Lebensraum stellen, wird sie ihr Quartier verlassen, weil sich dort Raubvögel niederlassen und sie bedrohen könnten.“

Simon Bauermeister ist Leiter der Grünflächen- und Landschaftsplanung der Stadt Garbsen. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Hat die Stadt darüber hinaus keine geeigneten Flächen für Aufforstung?

Nein, so Bauermeister. Auch für das Baugebiet „An den Eichen“ mussten Bäume in Linsburg ausgeglichen werden. Nach Möglichkeit soll sich das aber ändern. „Wir versuchen, über die Wirtschaftsförderung geeignete Flächen zu finden. Dafür müssen aber Landwirte verkaufsbereit sein“, so Bauermeister. Zudem könne man nicht jedes x-beliebige Stück Land für die Aufforstung nehmen. „Die Kompensation ist anspruchsvoll. So muss etwa der Boden genau die passenden Eigenschaften aufweisen.“ Man habe bis zum Forstamt Fuhrberg nach Flächen gefragt, so Bauermeister. „Doch Nienburg war der nächst mögliche Ort.“

Wie passt das mit dem 1000-Bäume-Programm für Garbsen zusammen?

Auf Initiative der ehemaligen CDU/FDP-Gruppe im Rat läuft in Garbsen ein sogenanntes 1000-Bäume-Programm. 2019 beauftragte die Politik die Verwaltung damit, in den „nächsten Jahren“ 1000 Bäume in Garbsen anzupflanzen. „Wir versuchen händeringend, Standorte zu finden. Doch jedes Stück Land ist in irgendwie definiert“, so Verwaltungsmitarbeiter Bauermeister. Leitungen im Boden, landwirtschaftliche Nutzung oder schlichtweg Anwohner, die den Schatten von Bäumen nicht auf dem Grundstück haben wollen: „Platz für ein zusammenhängendes Waldstück ist nicht da.“ Deshalb habe man sich auf das Pflanzen einzelner Bäume verlagert – auf Grünflächen, aber auch an Straßen. In den vergangenen zwei Jahren habe man lediglich 220 der geplanten 1000 Bäume auf diese Weise pflanzen können. Weitere Pflanzungen sind aber geplant. „Es ist ein Thema, das uns wirklich beschäftigt“, versichert Bürgermeister Claudio Provenzano.

Wo sollen weitere Bäume gepflanzt werden?

Bis zu 70 weitere Baumpflanzung seien für das Frühjahr geplant. Vor allem in sozialen Stadtgebieten, wie dem Stadtteil „Auf der Horst“. Baum statt Beton ist das Motto – ob am Fußwegrand oder auf Parkplätzen. „Wir wollen, wo es geht, die Versiegelung rückgängig machen und so ein Mikroklima schaffen“, sagt der Bürgermeister. Jeder einzelne Baum beuge ein Stück weit der Erhitzung der Stadt vor und auch Überschwemmungen, weil er Wasser aufnimmt. In den nächsten fünf Jahren will man es so auf 1000 Bäume bringen.

Wie teuer ist eine Baumpflanzung?

Bäume gibt es nicht zum Nulltarif, betont Katharina Over, Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung. „Ein Stadtbaum kostet 5000 Euro“, sagt sie. Eine schier unglaubliche Zahl, doch hineingerechnet seien Arbeiten, Pflege und Material. „Für einen solchen Baum müssen 12 Kubikmeter Erdreich ausgehoben und mit Substrat verfüllt werden“, so Over. Zudem handle es sich nicht um Baumarktbäume, die durchaus günstiger zu haben sind – sondern um robustere, ältere Exemplare, „die an dem schwierigen Standort bestehen können“, sagt sie.

Am Campus Maschinenbau in Garbsen sind Bäume gepflanzt worden. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Gibt es weiter Pläne zur „Begrünung“?

Um Garbsen mit einzelnen Bäumen weiter „aufzuforsten“ und klimafreundlich zu werden, komme man in ferner Zukunft auch nicht umhin, Privatleute zu mehr Baumpflanzungen im eigenen Garten zu bewegen. „Bei Neubauten werden wir das als Auflage mit aufnehmen“, so Provenzano. Dies gelte natürlich auch für städtische Neubauten, wie Schulen oder Kitas. „Es muss aber immer beachtet werden, dass man dadurch alternative Energien nicht behindert, etwa Solarpanels beschattet.“

Warum lässt man die Bäume an der B6 nicht einfach stehen?

Das Grundstück gehört dem Unternehmen „Gastro & Soul“ aus Hildesheim, die dort das zweite Restaurant ihrer angehenden Systemgastro-Kette „Lewenslust“ platzieren wollen. Ihnen gehören auch die benachbarten Ketten Café del Sol und Bavaria Alm. Zwar könnte die Stadt die Fällung der Bäume verhindern, das will aber weder die politischen Mehrheit noch die Verwaltungsspitze. Zum einen läuft die Planung bereits seit 2019 und man würde mit einer Kehrtwende seinen Ruf als verlässlicher Geschäftspartner riskieren. Zum anderen ist Garbsen insgesamt gastronomisch unterversorgt, wie der Bürgermeister bereits mehrfach betonte, auch wenn sich an der B6 augenscheinlich große Gastro-Unternehmen ballen. Nicht zuletzt profitiert Garbsen durch die Einnahmen der Grund- und Erwerbssteuer – die wiederum in den Klimaschutz gesteckt werden könnten, so Bürgermeister Provenzano.

Ist die Sache also erledigt?

Politisch scheint das Thema durch, theoretisch kann sich die Sachlage noch einmal ändern. Es folgt im weiteren Verfahren noch die Auslegung der Unterlagen, zu denen betroffene Bürger, Verbände und weitere Beteiligte Stellung nehmen können. Diese müssen beachtet und beantwortet werden. Auch die Politik stimmt am Ende noch einmal ab.

Von Simon Polreich