Hannover

Stummfilm-Performance, Rock ’n’ Roll im Petticoat, erdiger Blues und skandalöse Zauberei: Mit einem üppigen Bühnenprogramm ist die Stadt Garbsen beim nächsten Entdeckertag der Region Hannover vertreten. Von 11 bis 18 Uhr gibt es am Sonntag, 5. September, auf der Open-Air-Bühne am Garbsener Rathaus Musik, Theater und Comedy. Kostenlose Tickets können online bestellt werden.

Der Tag startet um 11 Uhr mit Tanz, Clownerie und Performance des Duos Felix Baumann und Sean Henderson. Rock ’n’ Roll im Petticoatkleid zaubert die Band „The Micci’s“ ab 13 Uhr auf die Bühne, bevor es ab 15 Uhr „Brettharte Artistik“ und skandalöse Zauberei mit dem Künstler Jens Ohle gibt. Den Abschluss machen der wabernde Delta-Sound, der funkige Beat und die filigranen Balladen der Blues-Band „Muddy What?“ ab 17 Uhr.

Der Entdeckertag gilt als eine der beliebtesten Familienveranstaltungen in der gesamten Region Hannover, mit einem Potpourri an Aktionen, Spielen und Experimenten. Zentraler Ort ist der Opernplatz in Hannover. Eine Anmeldung (auch für Zuschauer in Garbsen) ist erforderlich, sie ist unter www.entdeckertag.de sowie nach Verfügbarkeit an der Tageskasse möglich.

Von Simon Polreich