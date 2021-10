Garbsen

Von draußen dringt der Motorenlärm nur ganz leise in die Fahrerkabine. Als Thomas Balke den Häcksler in Gang setzt, kommt das Geräusch vom Zerkleinern der Pflanzen hinzu. Dort, wo gerade noch Maispflanzen standen, ragen kurze Zeit später nur noch Stummel aus dem Boden auf dem Feld bei Garbsen. Ein Traktor mit Anhänger fährt „unterm Häcksler“, wie der 49-jährige Landwirt zu sagen pflegt, und fängt das zerkleinerte Material auf, das später in einer Biogasanlage landet.

Ernte verlängert sich dieses Jahr um eine Woche

Es ist Maisernte, deutschlandweit fahren derzeit Maschinen über die Felder. Ausgesät wurden die Pflanzen Ende April, als die Temperaturen etwa zehn Grad erreichten. Die braucht der Mais, um keimen zu können. Die Temperatur ist auch der Grund, weshalb in Norddeutschland hauptsächlich Silomais wächst. In Süddeutschland findet sich hingegen auch viel Körnermais, der mehr Wärme benötigt und mit dem Mähdrescher geerntet wird. Üblicherweise beginnt die Ernte für Silomais etwa Mitte September. Bei Balke dauert sie gewöhnlich vier Wochen, in diesem Jahr haben der regenreiche August und der warme September die Pflanzen so gut gedeihen lassen, dass sich die Ernte um eine Woche verlängert.

Landwirt Thomas Balke profitiert davon, dass es im August viel geregnet hat. Der Mais ist in diesem Jahr besonders gut gewachsen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Häcksler ist mit moderner Technik ausgestattet

Während er den Häcksler fährt, schaut Balke immer wieder auf die Displays am Rand der Kabine. Sie zeigen nicht nur an, dass sich die Maschine mit fünf Stundenkilometern fortbewegt, sondern weisen auch den Stärkeanteil der gerade zerkleinerten Pflanzen aus. Später wird Balke auf seinem Smartphone eine Karte des Ackers einsehen, wo ihm grün eingefärbte Flächen die besonders ertragreichen Abschnitte des Feldes anzeigen. Selbst das Lenken übernimmt die Technik, lediglich in den Kurven muss Balke eingreifen.

Die Modernisierung der Landwirtschaft schreitet mit enormem Tempo voran. „Es hat sich wahnsinnig viel verändert in den letzten zehn Jahren“, sagt Balke. Wie das Forum Moderne Landwirtschaft aufzeigt, ist es längst Alltag geworden, dass die Fahrzeuge auf dem Acker autonom fahren. Landwirte übernehmen deshalb andere Aufgaben, müssen sich etwa um die Wartung der Technik kümmern. Balke stellt sich genau dieser Herausforderung.

Durch die verglaste Front des Häckslers schaut er direkt auf die zehn nebeneinanderstehenden Pflanzen, die einen Augenblick später schon gehäckselt im Anhänger des daneben fahrenden Treckers liegen. Der Landwirt fährt einmal die Längsseite des Feldes entlang, dann ist der Anhänger des Treckers voll. Das nächste Fahrzeug steht schon bereit, den Übergang meistern die Landwirte, ohne anzuhalten.

Täglich bis zu 1800 Tonnen Mais

Fünf Trecker sind zeitgleich im Einsatz. Balke und seine Mitarbeiter sind während der Maisernte täglich in zwei Schichten – in der Zeit von 6.30 bis 23 Uhr – auf den Feldern unterwegs. Pro Tag ernteten sie etwa 1600 bis 1800 Tonnen Mais, sagt Balke. 120 Hektar betrage die Gesamtfläche der eigenen Maisfelder – insgesamt jedoch ernten er und sein Team Mais auf einer Fläche von 800 Hektar. Denn sie häckseln auch für andere Landwirte und Biogasanlagen.

Während Balkes Häcksler schon den nächsten Anhänger befüllt, verschwindet der Traktor, der zuvor im Einsatz war, aus dem Blickfeld. Der Fahrer hat sich auf den Weg zur Biogasanlage Horst GbR gemacht. Diese liegt unweit des Feldes nahe der Autobahnraststätte Garbsen Nord. Balke betreibt sie seit 15 Jahren – zusammen mit dem Landwirt Christian Lödding.

Niedersachsen Spitzenreiter bei Silomais

Um die Jahrtausendwende, als der Ölpreis stieg, entdeckten viele Landwirte Biogasanlagen für sich. Sie begannen damit, Mais als Energiepflanze anzubauen. Bei der Produktion des dafür benötigten Silomais ist Niedersachsen Spitzenreiter im Bundesvergleich. Im vergangenen Jahr wurden in dem Bundesland dem statistischen Bundesamt und dem deutschen Maiskomitee zufolge 539.200 Hektar Silomais angebaut – das entspricht fast einem Viertel der Gesamtfläche an Silomais in Deutschland. Und auch was das Biogas betrifft, war Niedersachsen im vergangenen Jahr mit einer Leistung von 1426 Megawatt Vorreiter in Deutschland. Das teilt der Landesverband Erneuerbarer Energien mit. Allerdings seien nur 19 neue Anlagen in Betrieb gegangen – und es werde davon ausgegangen, dass deutschlandweit in diesem Jahr die Menge des eingespeisten Biogasstroms leicht abnehme.

Aus der Fahrerkabine sieht Balke nicht nur die Maisreihen vor sich, sondern auch den bereits abgeernteten Acker daneben. Doch auch wenn keine grünen Pflanzen mehr emporragen, wird der Landwirt dort weiterhin viel zu tun haben. Die Flächen würden gemulcht, aufgelockert und für die nächste Aussaat vorbeireitet, erklärt Balke. Der Landwirt hat auf seinen Feldern eine vierjährige Fruchtfolge. Das bedeutet: Auf einem Acker sät er nur alle vier Jahre Mais aus. Balke baue nach dem Mais zunächst Weizen, dann Roggen und schließlich Zuckerrüben oder Raps an. Dabei habe er die Pflanzen so auf die Felder verteilt, dass jedes Jahr etwa 25 bis 30 Prozent der 350 Hektar auf Mais entfielen, erklärt er.

Durch die abwechselnde Nutzung vermeidet Balke das, was Naturschützer als „Vermaisung“ bezeichnen. Denn der Mais würde auch gedeihen, wenn er mehrere Jahre hintereinander auf dem gleichen Feld angebaut werden würde. Doch die Verdrängung anderer Pflanzen und damit auch der Verlust von Lebensraum für Tiere wären die Folge. Auch bestünde die Gefahr, dass sich Wildschweine stark vermehrten, weil sie sich von Mais ernähren.

„Es passiert immer was“

Nach etwa einer halben Stunde ist die Fahrt auf dem Häcksler vorbei, ein Mitarbeiter kommt aus der Frühstückspause zurück. Jetzt kann Balke sich wieder anderen Aufgaben widmen. Er oder sein Kollege Lödding verbringen täglich etwa drei Stunden mit der Instandhaltung der Biogasanlage. Dafür klettert Balke unter anderem auf das sogenannte Gärrestelager, um Messungen vorzunehmen. Die Kontrolle über die Anlage und den eigenen Betrieb hat der Landwirt aber nicht nur, wenn er hoch oben auf dem Gärrestelager steht. Er springt immer dort ein, wo er gerade gebraucht wird. „Es passiert immer was“, sagt Balke. „Aber mir macht das Spaß, ich mache den Job gerne.“

Von Thea Schmidt