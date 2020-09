Maria Vollmer tritt am Blauen See in Garbsen auf

Schloß Ricklingen

Weder nackt noch ungeschminkt, dafür aber offen und schonungslos, schildert, tanzt und besingt Comedienne Maria Vollmer die erlebnisreiche Übergangsphase einer Frau zwischen Minirock und Birkenstock, Kamasutra und Klosterfrau, Rock’n’Roll und Rheumadecke. Das können die Zuschauer in ihrem dritten Solo-Programm „Push-up, Pillen und Prosecco“ erleben, mit dem sie am Dienstag, 29. September, ab 18 Uhr im Azzurro Beach am Blauen See auftritt. Einlass ist ab 17 Uhr.

Vollmer fragt sich, was eine Frau mit dem Leben anfängt, wenn sie nicht mehr als Teenager durchgeht, bis zur Rente aber noch eine Weile durchhalten muss? Selbst in ihrem fünften Lebensjahrzehnt hat sie wie Barbie auszusehen, während der Mann an ihrer Seite so runzlig wird wie ein chinesischer Faltenhund und nachts schon mal von Pflegekräften aus Thailand träumt. Doch der Sorgen nicht genug: Gleichzeitig pubertieren die eigenen Söhne und schleppen Eroberungen nach Hause, die sehr an die kleine Schwester von Daniela Katzenberger erinnern.

Frau ist auf der Suche nach sich selbst

Damit sie im Strudel der Hormone nicht untergeht, absolviert Maria Vollmer in ihrem neuen Programm einen Marathon an Selbstfindungskursen. Sie lässt sich entschlacken und wiedergebären. Sie atmet sich ins Nirwana und kommt mit einer beruhigenden Erkenntnis von dort zurück und weiß: Hinter dem Eisprung geht es weiter. „Die Kölner Comedy-Künstlerin zeigt in ihrer temperamentvollen Bühnenshow Standup-Comedy mit vollem Stimm- und Körpereinsatz. Großer Applaus. Wer nicht da war, hat etwas verpasst“, schrieb die Mittelbadische Presse zu „Push-up, Pillen und Prosecco“.

Vollmer ist seit zehn Jahren solo unterwegs

Maria Vollmer absolvierte ihre tänzerische und schauspielerische Ausbildung an der Rotterdamse Dance-Academy und an der Stage School of Dance and Drama in Hamburg. Seit 1990 tanzte sie in verschiedenen Produktionen in Amsterdam, Hamburg und Berlin. Die Künstlerin trat von 2001 bis 2011 zusammen mit Eva-Maria Michel als Comedy-Duo „First Ladies“ auf, mit dem sie zahlreiche Kleinkunstpreise gewann. Mit ihrem dritten Programm ist sie seit Oktober 2016 unterwegs. Dieses ist für den Kleinkunstpreis Ostfriesland nominiert. Maria Vollmer lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Köln.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Azzurro Beach, Am Blauen See 119, und anderen Vorverkaufsstellen für 25,90, ermäßigt 21,90 Euro. Im Internet sind Karten auf www.reservix.de erhältlich.

Von Anke Lütjens