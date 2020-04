Garbsen

Zum Schutz vor dem Coronavirus müssen ab Montag, 27. April, beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen Nase und Mund bedeckt werden. Wo gibt es die Schutzmasken in Garbsen zu kaufen? Wir geben eine Übersicht.

„Die Kunden rennen mir die Bude ein“, sagt Constanze Buch von Homeyers Hof in Horst, Frielinger Straße 12. In ihrem Geschenke-Atelier bietet sie Stoffmasken an, die Näher in Schloß Ricklingen, Horst und Meyenfeld angefertigt haben. Die Masken kosten 5 Euro plus einer Spende von einem Euro für den Naturschutzbund Garbsen.

Constanze Buch von Homeyers Hof in Horst bindet sich eine selbst gefertigte Stoffmaske um. Quelle: Anke Lütjens

Die St.-Georg-Apotheke Garbsen, Hannoversche Straße 51, hält wiederverwendbare Masken, die dem FFP2-Standard entsprechen, für 7,50 Euro für Kunden bereit. Einfache OP-Masken sind für 1,75 Euro zu bekommen. Apothekerin Martina Jungnick-Hagel weist darauf hin, dass der Preis für OP-Masken seit Beginn der Krise im Einkaufspreis um das 17-fache gestiegen ist.

Auch in der Dorfapotheke Frielingen, Bürgermeister-Wehrmann-Straße 15, sind von der Einwegmaske über Stoffmasken bis hin zu FFP2- und FFP3-Masken alle Versionen erhältlich. Die Hightech-Produkte kosten 6,95 Euro, die selbst genähten 5 Euro und die Einwegmasken 2 Euro. „Wir sind froh, dass wir alle Kunden versorgen können, auch mit Desinfektionsmitteln und Handschuhen“, sagt Apothekerin Marina Mattheis.

In der Rosen-Apotheke in Osterwald sind Papiermasken für 1,99 Euro erhältlich, andere werden in dieser Woche erwartet.

Der Drogeriemarkt Müller im Shopping Plaza an der Havelser Straße 1 bekommt am Dienstag, 28. April, die nächste Lieferung an Masken. Es gibt unterschiedliche Ausführungen. „Eine normale Maske gibt es für 4,99 Euro und als Packung mit 100 Stück für 50 Euro“, sagt eine Mitarbeiterin.

Der Real-Markt im Nord-West-Zentrum bietet selbst keine Masken an und verweist auf die Kosmos-Apotheke im Zentrum. Diese hat dort sowie an ihren weiteren Standorten im Shopping-Plaza und im Planetencenter Zehnerpackungen mit OP-Masken für 11,95 Euro vorrätig.

Die Betreiber der Ideal Änderungsschneiderei im Nord-West-Zentrum bieten Stoffmasken in vielen Farben für 7,50 Euro an. „Die Kunden können sich den Stoff aussuchen, und wir nähen sie gleich fertig“, sagt der Betreiber.

Im Modehaus Maica in Altgarbsen, Gutenbergstraße 6, werden Einstecktücher in Masken verwandelt. „Wir nähen in Altgarbsen und Berenbostel Mund- und Nasen-Bedeckungen“, sagt Louis Höpfner von der Geschäftsführung. Die Preise richten sich nach den verwendeten Tüchern – einfache gibt es ab 9,99 Euro.

Markant in Berenbostel bietet Masken für 2 Euro an. Die Einnahmen spendet der Markt an die Kita Nelkenstraße.

Beim Schuh- und Schlüsseldienst im Planetencenter gibt es Stoffmasken, eine Packung mit zehn Einwegmasken kostet 18 Euro.

„ Garbsen näht“ heißt die Aktion, die Kathrin Osterwald vom Sozialprojekt Neuland und Karin Schleiermacherins Leben gerufen haben. Osterwald ist unter Telefon (01 57) 54 94 25 30 und neuland_oeku@freenet.de zu erreichen.

Auch der Nähtreff Kronsberg näht Masken für die Bewohner im Quartier.

Wissen Sie noch eine öffentlich zugängliche Verkaufsstelle? Nähen Sie selbst Masken? Schicken Sie uns gern Informationen wie die Adressen an garbsen@haz.de, wir aktualisieren den Onlineartikel weiter.

