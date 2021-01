Garbsen

Mensen stehen sinnbildlich fürs gemeinsame Essen mit Kollegen und Freunden – oft in größerer Runde. Doch sowohl für Studierende und Beschäftigte am Campus Garbsen als auch für Mittagsgäste der Rathausterrasse im Stadtzentrum ist ein Verzehr vor Ort seit vielen Wochen nicht mehr erlaubt. Die Stühle bleiben auf den Tischen. Dennoch läuft die Essensausgabe dank To-go-Angeboten und strengen Hygienekonzepten rund um die Abholung der Speisen weiter. „Unter den gegebenen Umständen wird das Angebot gut angenommen“, sagt Miriam Riemann vom Studentenwerk Hannover: „Dennoch beobachten wir einen Rückgang der Nachfrage um rund 70 Prozent.“

Leerer Campus – leere Mensa

Aufgrund derzeit weitgehend ausgesetzter Präsenzlehre ist der Maschinenbau-Campus wenige Semester nach Fertigstellung beinahe menschenleer. Riemann sagt: „Die Einschätzung, wie viele Essen nachgefragt werden, ist aktuell eine Herausforderung.“ Betriebsleiter Carsten Clemens und sein Team haben sich in der Mensa in Garbsen bezüglich der Menge an gekochten Essen an der Wiedereröffnung nach dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr orientiert. Wöchentlich wird das Angebot der tatsächlichen Nachfrage angepasst. Bis Anfang Dezember konnte die Mensa Garbsen als eine der wenigen in der Region zumindest im eingeschränkten Verzehr vor Ort öffnen.

Studierende und Beschäftigte des Campus Maschinenbau nutzen das To-go-Angebot der Mensa des Studentenwerks Hannover. Quelle: Torben Ritzinger

Ziel sei es, auch im Lockdown insbesondere für Studierende und Beschäftigte da zu sein und das gewohnte Mensa-Angebot anzubieten. Die Gesundheit von Mitarbeitern und Gästen gehe logischerweise vor. Nachdem die Mensa ab Beginn der Adventszeit erneut geschlossen hatte, stellte das Studentenwerk auch im Sinne der Corona-Verordnung des Landes nach dem Jahreswechsel auf Essen zum Mitnehmen um. Abhängig von einer positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens wünscht sich das Studentenwerk, dass der geschätzte Regelbetrieb nach und nach zurückkehren kann und mit ihnen die wichtigen gemeinsamen Mahlzeiten. „Wir hoffen, dass die Mensa Garbsen geöffnet bleiben kann und wir in den kommenden Wochen unseren Service weiter ausbauen dürfen“, sagt Riemann.

Gemeinsame Mahlzeiten untersagt: Der Moderne Speisesaal der Mensa am Campus Garbsen bleibt vorerst weiter leer. Quelle: Torben Ritzinger

Rathausterrassen-Betreiber vermissen gesprächige Atmosphäre

Diese Hoffnung hat auch Ann-Kathrin Rahlfes für die Rathausterrasse im Garbsener Stadtzentrum. Sie sagt: „Es ist hier normalerweise wie eine große Familie bei uns.“ Damit bezieht sich Rahlfes, die die Rathausterrassen gemeinsam mit Ihrem Mann André Rahlfes betreibt, auf die Zeit vor der Pandemie. Die „bunte Mischung“ der Gäste und die Gespräche an der See-Terrasse machten vor den Lockdowns und Einschränkungen das Tagesgeschäft aus. „Hier kommen alle, ob Mitarbeiter der Stadt, der umliegenden Firmen bis hin zum Wissenschaftspark Marienwerder. Außerdem Lehrer, Familien und ältere Bürgerinnen und Bürger.“

Freie Auswahl bei Vorbestellung garantiert

Aktuell bleibt der To-go-Betrieb werktags von 11 bis 14 Uhr, der insbesondere von den Stammgästen nachgefragt werde. „Natürlich liegen wir damit deutlich unter den normalen Tagesumsätzen.“ Schließlich entfallen beispielsweise Umsätze aus Getränkeverkäufen. Bezüglich der Mengenkalkulation helfe es, dass ein Großteil der Gäste aktuell vorbestellt. Täglich im Angebot sind bei der Rathausterrasse drei bis vier frisch gekochte Hauptgerichte, Klassiker wie Currywurst mit Pommes, Salate und Desserts.

Somit gibt es immer Alternativen, falls ein Gericht ausverkauft ist. Bestellungen können im Voraus unter info@rathausterrasse-garbsen.de sowie telefonisch unter (05137) 8211870 vereinbart werden und ab 10 Uhr unter (05131) 707600 am Abholtag selbst. Während in der Campus-Mensa hauptsächlich via Mensa-Card kontaktlos bezahlt wird, geht die Bezahlung bei der Rathausterrasse neben der Smartphone-App und der EC-Karte auch momentan in bar.

Eigene Behältnisse willkommen

Auf der Homepage finden sich stets die Speisepläne für die kommenden zwei Wochen. Es dürfen eigene Behältnisse mitgebracht werden. Ann-Katrin Rahlfes erklärt: „Mit unseren hohen Hygienestandards ist das vereinbar.“ So können Gerichte wie Paprikaschoten, Schmorbraten mit Rotkohl und das beliebte Chicken Tikka Massala müllfrei mitgenommen werden. Wie auch beim Studentenwerk stehen stets vegetarische oder vegane Alternativen zur Auswahl. Ein passendes eigenes Pfandsystem sei auch aufgrund der unterschiedlichen Gerichte – von Suppen über Aufläufe bis Fischgerichten mit Beilagen und Soße – bislang nicht gefunden worden.

Mehrwegschalen in der Campus-Mensa

Anders beim Studentenwerk. Dort sind seit Jahresanfang mikrowellentaugliche schwarze Mehrwegschalen aus Kunststoff für ein Pfand von 7 Euro zu bekommen. Betriebsleiter Carsten Clemens sagt: „Das Angebot wird sehr gut angenommen, und so tun wir etwas Gutes für die Umwelt.“

Da sich die Mehrwegbehälter bei Teilen der Studierenden und Beschäftigten großer Beliebtheit erfreuen, sind bereits Schalen nachbestellt worden. „Aufgrund von Lieferschwierigkeiten müssen wir in Einzelfällen noch auf Einwegschalen zurückgreifen“, sagt Riemann. Dennoch ist in der Garbsener Mensa auch in punkto Essensverpackung Nachhaltigkeit eingezogen und mehr Studierende entscheiden sich trotz to-go bewusst gegen den Einweg. Denn die Stühle für den Verzehr vor Ort bleiben vorerst hochgestellt.

Von Torben Ritzinger