Frielingen

In seiner Heimat China gilt er als Heil- und Speisepilz, sein Name klingt exotisch – dabei ist der Shiitake-Pilz inzwischen schon seit längerer Zeit in Deutschland zu Hause. Etwa in Frielingen, auf Langes Hof, wo er seit 20 Jahren gezüchtet wird. Um den leckeren Pilz wie auch die anderen Produkte, die bei Langes entstehen, direkter an den Mann oder die Frau zu bringen, eröffnet die Familie nun einen Hofladen. Starten wird er mit einem großen Hoffest am kommenden Sonnabend.

Die Herbstsonne steht schräg über dem Dach des alten Fachwerk-Bauernhauses. Hier, auf diesem Hof in Frielingen, zeigt sich das Garbsener Land heute von seiner idyllischen Seite. „Meine Oma ist im Haus geboren, mein Vater hier aufgewachsen und ich auch“, sagt Tina Lange. Ihr sei wichtig, die Tradition, das Erbe zu erhalten. Doch so eine Tradition kann auch mal exotische Einschläge haben. Zwar züchtet die Familie Schafe und Puten. In den Arbeitsräumen werden aber auch asiatische Shiitakepilze angebaut. Und das nicht erst seit gestern. Vater Hartmut startete 2001 damit, will jetzt aber etwas kürzer treten.

Lecker und gesund: Shiitake-Pilze aus der Zucht von Familien Lange in Frielingen. Quelle: Simon Polreich

Pilze, Lammfleisch und Woll-Dünger

„Bisher haben wir damit vor allem die Supermärkte in der Umgebung beliefert oder sie auf dem Wochenmarkt in Wunstorf verkauft“, so Lange weiter. „Die Menschen wollen es zunehmend regional und direkt“, weiß sie. In Garbsen gibt es nur wenig Hofläden, in Frielingen noch gar keinen. Deshalb kam das Paar auf die Idee, einen Hofladen zu eröffnen – und den Familienbetrieb damit nicht nur zu erhalten, sondern gleich weiterzuentwickeln.

So funktioniert die Shiitakezucht in Frielingen Holzspäne, mit Zuckerrübenraspel gemischt, werden in Tüten verpackt und in heißem Wasser über Stunden zu Substratblöcken gegart. „So ist auch sicher, dass das Substrat steril ist“, erklärt Max Haag von Lange’s Hof. Im ebenfalls sterilen Ansatzraum werden die Blöcke dann mit den Keimen des Pilzes „geimpft“. Das Wurzelwerk der Shiitake, das sogenannte Myzel, wächst in den kommenden Monaten durch den Block und entwickeln schließlich den Fruchtkörper. „Das aber erst, wenn ich sie einmal mit der Hand angestoßen habe“, sagt Haag mit einem Lachen. „Er reagiert weder auf Licht, noch auf Wärme, sondern braucht einen kleinen Schlag, um zu reagieren.“ Warum, dass sei nicht ganz geklärt, sagt der 26-Jährige. „So ist die Evolution.“Shiitake wird seit Tausenden von Jahren in China und auch in Japan als Nahrungsmittel und als Medizin geschätzt. In Japan und China finden Shiitake als medizinische Speisen eine gezielte Anwendung bei Entzündungen, Tumoren, Magenleiden, Kopfschmerz, Schwindelgefühlen, Leberzirrhose und Arteriosklerose. sip

Den Schwerpunkt legt Langes Hof dabei nicht auf Gemüse, sondern auf die eigenen Produkte: Im Verkaufsraum gegenüber vom Schafstall gibt es künftig frische Körbchen mit Shiitake und Kräuterseitling zu kaufen, aber auch Lammfleisch aus eigener Herstellung sowie Schafseife, Schaffelle oder sogar Schafwoll-Pellets. Was es damit auf sich hat, erklärt Langes Mann Max Haag. Denn kaum jemand weiß: „Schafwolle eignet sich hervorragend als Dünger“, sagt Haag, der die Idee zu der Wollverwertung hatte.

Die Rohwolle von Langes Hof wird in der Südheide verarbeitet. Das Ergebnis sind dunkelbraune gepresste Pellets, die zum Düngen von Blumen und Gemüsepflanzen im Garten und auf dem Balkon genutzt werden können. Als Langzeitdünger lösen sich die Pellets langsam auf und geben Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff in den Boden ab.

Rund 60 Schafe haben die Langes derzeit. Max Haag und Tina Lange wollen Fleisch, Fell und Co. künftig auch im Hofladen anbieten. Quelle: Simon Polreich

Große Eröffnungsfeier am Sonnabend

Weitere ausgesuchte Produkte, die das Angebot auf dem Frielinger Bauernhof abrunden: Eierlikör, Marmelade, Suppen, Wein und Secco, Äpfel und Kartoffeln, Deko und Putenfleisch – Letzteres ebenfalls aus eigener Herstellung. „Etwa für den Weihnachtsbraten“, sagt Lange. Auch die Puten kann man vor dem Kauf in der Haltung bestaunen, sie scharren gleich neben dem Hofladen auf dem Acker und beäugen neugierig die Besucher.

Beäugen den Besucher neugierig: die Puten von Langes Hof. Quelle: Simon Polreich

Die Besucher sind am Sonnabend, 30. Oktober, zur großen Eröffnungsfeier des Hofladens an der Straße Schafbrink 8 in Frielingen willkommen. Von 11 bis 17 Uhr wird aufgetischt, was ab dann im Hofladen angeboten wird – und noch mehr: Eine große Pilzpfanne, Lamm- und Schweinebratwurst, ein Kaffeemobil der Rösterei Barista, Kuchen, Wein und Secco sowie weitere Produkte stehen bereit.

Von Simon Polreich