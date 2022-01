Berenbostel

Der Stadt Garbsen fehlen fünf Mitarbeiter, um den Badepark Berenbostel täglich öffnen zu können. Das haben Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) und seine Dezernentin Monika Probst am Mittwoch bekannt gegeben.

Der Rat wird zusätzliches Geld bewilligen. Damit will Provenzano vorübergehend einen Fachdienstleister engagieren, der sich auf Leihpersonal für Bäderbetriebe spezialisiert hat. Gleichzeitig sucht die Stadt per Stellenanzeigen neue Mitarbeiter.

Die Praxis wirft die Planung über Bord

Die Stadt hat das Hallen- und Freibad Berenbostel für 25,7 Millionen Euro neu gebaut. Für die Öffentlichkeit ist das Hallenbad seit dem 12. November 2021 zugänglich. Zurzeit ist das Bad an drei Tagen in der Woche für Publikum geöffnet: freitags von 13.30 bis 19 Uhr, sonnabends und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Außerhalb der Zeiten dient es für Schwimmunterricht und Vereinsangebote. 12,5 Stellen sind für den Betrieb vorgesehen gewesen. Die Anlaufphase hat diese Kalkulation obsolet werden lassen.

Technik fordert doppelten bis dreifachen Einsatz

Als Gründe nennt die Stadt zwei Punkte: Für den technischen Betrieb sind mehr Personalstunden erforderlich als geplant. Die moderne Technik erleichtere die Arbeit zwar enorm. Doch die empfindliche elektronische Überwachung von Pumpen, Chloranlage und Filtern zeige auch sensibler Fehler an. Und diese Fehler seien von den Maschinen nicht zu beheben, sagte Monika Probst am Mittwoch. „Dann muss sich jemand selbst auf den Weg machen und den Behälter mit dem verklumpten Chlorgranulat zum Beispiel oder einen Filter kontrollieren“, sagte Probst.

Technik und Steuerung der Anlagen verlangen einen zwei- bis dreifachen Personalaufwand. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Im alten Bad war keine Sensorik verbaut. Der klassische Betrieb lief konventionell mit routinierten Kontrollen und vielen Erfahrungswerten der Mitarbeiter weniger personalintensiv. Die neue Technik erfordere zwei- bis dreimal so viele Mitarbeiterstunden. „Das ist eine volle Stelle“, sagte Probst.

Trennwände erschweren die Aufsicht

Zweiter Punkt ist die Badeaufsicht: Weil die drei Hauptbecken aus Gründen der Akustik durch Wände abgetrennt sind, braucht die Stadt pro Becken ständig eine Fachkraft als Aufsicht. Unter voller Auslastung bedeutet das im Schichtbetrieb mindestens sechs Mitarbeiter; um Pausen abzudecken sogar mehr. „Das Problem hat sich auch erst in der Praxis ergeben und war vorher so nicht absehbar“, sagte Probst.

Geschätzt rund 30.000 bis 35.000 Euro brutto verdiene eine Fachkraft pro Jahr, sagte Probst. In Summe wären das 150.000 bis 175.000 Euro pro Jahr für zusätzliches Personal, die Aushilfen in Spitzenzeiten der Freibadsaison nicht eingerechnet. „Das ist Steuergeld“, sagte Provenzano und versicherte: „Wir haben alles ausprobiert und durchgerechnet, was mit der vorhandenen Mitarbeiterzahl machbar ist – es geht nicht. Das Bad soll jetzt aber so schnell wie möglich in den durchgehenden Betrieb gehen. Jeder Tag ohne Besucher ist auch verlorenes Geld. Die Betriebskosten laufen ja weiter.“ Die Verwaltung will in den nächsten Tagen belastbare Zahlen zur neuen Kalkulation bekannt geben.

Vorne das Bewegungsbecken, hinten der Schwimmbereich: Alle Bademöglichkeiten sind durch Wände getrennt. Eine einzelne Aufsicht für zwei Becken gleichzeitig ist nicht möglich. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Spezialisierte Personalagentur soll helfen

Fachangestellte für Bäderbetrieb werden im ganzen Land händeringend gesucht. Bewerber können sich aussuchen, für wen sie zu welchen Konditionen arbeiten wollen. Dass die Stadt nicht auf Anhieb fünf Fachkräfte findet, weiß sie. Sie wirbt auch schon seit einigen Wochen für sich als Arbeitgeber in Stellenanzeigen. Schneller geht es, hofft Provenzano, mit einem Fachdienstleister für Bäderbetriebe, also einer spezialisierten Personalagentur. Auch diese Kosten tauchten bisher in keiner Kalkulation auf – wie auch? Der Engpass ist erst seit Ende Dezember bekannt. Die Stadt habe mehrere Dienstleister angeschrieben und warte auf Angebote, sagte Provenzano. Erst danach seien die Kosten bekannt.

Für die Personalsuche ist die Verwaltung optimistisch, weil Garbsen als Wohn- und Arbeitsort beste Konditionen biete und weil das Bad derzeit das modernste in der Region sei. „Vielleicht überlegt ja jemand, eines der vielen älteren Bäder in der Region zu verlassen und hier einzusteigen“, sagte Provenzano.

Hallenbad Planetenring bleibt geöffnet

Eine andere Option hat die Verwaltung bewusst ausgeschlagen: das Hallenbad am Planetenring zu schließen und die vier Mitarbeiter von dort in Berenbostel einzusetzen. „Unsozial“ nannte Provenzano diese Lösung. „Wir würden das Angebot im Süden der Stadt schließen, um das Bad im Norden voll betreiben zu können“, sagte Probst. Das sei ungerecht, vor allem für den Stadtteil Auf der Horst. Zudem müssten dann alle Schul- und Vereinssportstunden im Badepark konzentriert werden. Das verringere potenzielle Besuchszeiten für Badegäste. Im Übrigen sei fraglich, ob die Stadt den Zuschuss für die Sanierung eines geschlossenen Hallenbads vom Land bekommen hätte, sagte Provenzano. Das Land will sich mit 50 Prozent an der Sanierung beteiligen, die Zusage steht. Die Arbeiten sollen 2023 beginnen.

Freibad öffnet zum Saisonbeginn

Sobald die Zahl der Mitarbeiter aufgestockt ist, soll das Bad nach und nach an jedem Wochentag öffnen. Ist das sichergestellt, sollen auch Frühschwimmer den Badepark nutzen können. „Wann wir das erreicht haben, können wir heute unmöglich abschätzen“, sagte Provenzano. Die neue Personalkalkulation soll nach Provenzanos Angaben auch den Freibadbetrieb im Sommer abdecken, weil dann weniger Mitarbeiter im Hallenbad gebraucht werden. Die Außenanlagen seien seit Wochen so gut wie fertig. „Das Freibad öffnet zum Saisonbeginn“, versicherte der Bürgermeister.

Von Markus Holz