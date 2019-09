Garbsen/Hannover

Mehr als 350 Feuerwehrleute aus der gesamten Region Hannover waren im September 2018 beim Kampf gegen den Moorbrand in Meppen im Einsatz – darunter auch 20 Ehrenamtliche aus Garbsen. Die Region Hannover hat die Frauen und Männer aus den Feuerwehren Berenbostel, Horst und Osterwald Unterende nun für ihr Engagement ausgezeichnet.

„Sie haben mit vollem Einsatz dafür gesorgt, dass der Flächenbrand gelöscht und weitere Schäden der Natur verhindert werden konnten“, lobte Regionspräsident Hauke Jagau die Helfer bei einer Feier im Haus der Region in Hannover. „Ich bin stolz, dass unsere Bereitschaften so schnell ausgerückt sind. Hier zeigt sich, wie gut die Regionsfeuerwehren im Hinblick auf ihre Kompetenzen und Kapazitäten aufgestellt sind“, so Jagau weiter.

Garbsener Helfer stellen Wasserversorgung sicher

Die Freiwilligen aus fünf Feuerwehrbereitschaften der Region hatten vom 21. bis 27. September 2018 unterschiedliche Schichten auf dem militärischen Gelände nördlich der Stadt Meppen übernommen. Sie waren mit 84 Fahrzeugen der Regionsfeuerwehren ausgerückt. Die Garbsener Feuerwehrleute waren drei Tage lang unter anderem für die Sicherstellung der Wasserversorgung und rund um die Uhr für den Einsatz mehrerer Wasserwerfer zuständig.

Die stellvertretende Regionspräsidentin Petra Rudszuck und der stellvertretende Regionspräsident Michael Dette ehrten die Einsatzkräfte mit Urkunden und einer Münze, deren Prägung die Zusammenarbeit zwischen Ministerium, Feuer- und Bundeswehr sowie dem Technischen Hilfswerk symbolisiert. Die Stadt Garbsen hatte das Engagement der Garbsener Feuerwehrleute bereits bei einer Dankesfeier im vergangenen Juni gewürdigt.

Von Jutta Grätz