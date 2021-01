Stelingen

Der Abfallentsorger Aha hat am Mittwoch den wilden Müll im Waldgebiet Auf dem Schacht durchsucht. Der Mitarbeiter fand zwei Anschriften, die möglicherweise mit dem illegalen Entsorgen des Hausmülls in Verbindung stehen. Aha schätzt die Kosten allein für die Reinigung auf rund 2500 Euro.

Mühsam arbeitet sich der Aha-Mitarbeiter durchs Unterholz, den steilen Hang hinab bis ins Tal. Seinen Namen nennt er nicht. Er ist bei Aha dafür zuständig, Verursacher zu finden und den Abfall wegräumen zu lassen. Dabei kann es am Ende durchaus um vier- bis fünfstellige Summen gehen, plus Bußgeld oder Strafbefehl. Er will Repressalien und Drohbriefe vermeiden.

Eine Anliegerin aus Berenbostel hatte die Stadt vor Weihnachten auf die Kippe aufmerksam gemacht. Ein geschulter Blick auf mehrere Altpapier- und Wertstoffsäcke voller Hausmüll und Katzenstreu sagt dem Ermittler: Da ist nichts drin, was weiterhilft. Ganz unten im Tal findet er ein Paket mit Adressaufkleber. Das ist ein Ansatzpunkt, der nach Garbsen führt. Oben am Weg zwischen Friedhof und Wald liegen zerrissene Patientendokumente, die auf eine Person in Gehrden hinweisen. Den Namen kennt der Mann, er weiß nur noch nicht woher. „Muss ich älteren Fällen nachschlagen, aber da gab es etwas“, sagt er und sucht weiter. Es bleibt aber bei diesen zwei Adressen.

So viel wilden Müll gibt es in der Region In der Region Hannover ist das Abfallwirtschaftsunternehmen Ahadafür zuständig, wilden Müll in der freien Landschaft wegzuräumen. 2018 nahm Aha 766 Meldungen entgegen und räumte 92 Tonnen Abfall weg. 2019 waren es 935 Meldungen und mehr als 111 Tonnen. Rekordjahr war bisher 2020 mit 2.187 Meldungen und 239 Tonnen entsorgter Abfälle. Hinzu kommen noch Abfallfunde aus dem Stadtgebiet Hannover. Die Kosten trägt jeder Gebührenzahler, sofern sich kein Verursacher ermitteln lässt. Die jährliche Summe für diesen Aufwand ist zwischen 2007 und heute von rund einer Million auf 1,5 Millionen Euro gestiegen. Aha ist für wilden Müll auf einer Fläche von 2290 Quadratkilometern zuständig. Die deutliche Steigerung im Coronajahr 2020 führt Aha auf zwei Faktoren zurück: Einerseits halten sich mehr Menschen während der Lockdown-Perioden draußen auf. Im Umland führte das zu mehr Meldungen. In Hannover stieg die Menge der weggeworfenen To-Go-Verpackungen. Andererseits kann die Schließung der Wertstoffhöfe und das Aussetzen der kostenlosen Sperrmüllabfuhr dazu beigetragen haben, dass im Umland mehr Abfall und Sperrmüll illegal entsorgt worden ist. Die Müllentsorgung ist eine Ordnungswidrigkeit, die von der Region Hannover geahndet wird. Sind Gefahrstoffe wie Öl, Lauge oder Asbest im Spiel, handelt es sich um eine Straftat. Aha ist auf Mithilfe der Bürger angewiesen und hat dafür die kostenlose Service-Nummer (0800) 9991199 eingerichtet, unter der jeder wild entsorgten Müll melden kann. Aha räumt in der Regel binnen zehn Tagen. Dafür sorgt das fünfköpfige Team vom Aha-Entrümpelungsservice.

Aha sammelt Beweise

Der Aha-Begutachter sammelt Beweise. Er fotografiert das Umfeld, die Fundstelle, die Dokumente. Das reicht. „Wir müssen das nicht aufbewahren, nur dokumentieren. Die Region Hannover erhält alle Beweise für die Anzeige, wenn wir jemanden ermitteln können“, sagt er. Die Fundstelle auf dem Schacht ist eine von 60, die bei Aha seit Jahresbeginn 2021 gemeldet worden sind.

Aha schätzt die Kosten für die Reinigung des Waldes am Stelinger Friedhof grob auf 2500 Euro. Vier Mann, ein Kranwagen für Bauschutt und Altreifen plus Projektleiter. Das Unternehmen wird beim Grünflächenamt der Stadt und den Servicebetrieben Garbsen um Hilfe fragen, damit im Tal vielleicht ein Weg geräumt werden kann. „Sonst muss das alles den steilen Abhang hinauf gezogen werden. Geht auch, dauert aber länger und ist für die Kollegen gefährlicher. Der Abhang ist extrem rutschig“, sagt der Ermittler. Weil das alles organisiert werden muss, rechnet er nicht damit, dass der Wald binnen 14 Tagen geräumt werden kann. Dort ist auch keine Gefahr im Verzug, die einen sofortigen Einsatz nötig macht.

Von Markus Holz