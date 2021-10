Garbsen

Garbsen steht ein hoffentlich besonders sauberes Wochenende bevor. Für Sonnabend, 9. Oktober, ruft die Umweltbeauftragte Randi Diestel zum großem Müllsammeln auf. Gemeinsam mit dem Klimaschutzmanager Christian Wolf verteilt sie jetzt schon Müllsäcke und Handschuhe für den Aktionstag.

Die Ausgabe vor dem Rathaus ist noch am Freitag, 8. Oktober, von 12 bis 14 Uhr sowie am Aktionstag ab 10 Uhr auf dem Rathausplatz geplant. Für die ersten 50 Teilnehmer gibt es kostenlose Müllgreifer. „Wir hoffen, dass sich möglichst viele Garbsenerinnen und Garbsener beteiligen“, sagt Diestel.

Klimaschutzmanager Christian Wolf und die Umweltbeauftragte Randi Diestel geben Müllsäcke, Handschuhe und Greifer aus. Quelle: Stadt Garbsen

Wer sich am Sonnabend an dem stadtweiten Müllsammeln beteiligt, kann damit einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten und auch noch Preise gewinnen, kündigt Diestel an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jedoch das Abholen der roten Säcke, die der Entsorger Aha für die Aktion zur Verfügung stellt.

Hier kann der Müll abgegeben werden

Die mit im Stadtgebiet gesammeltem Müll gefüllten roten Aktionssäcke können am Sonnabend, 9. Oktober, bis 16 Uhr auf dem Rathausplatz abgegeben werden. Weitere Sammelpunkte: der Schützenplatz in Berenbostel (Corinthstraße 2, nördliche Einfahrt), der Parkplatz der Feuerwehr in Osterwald Oberende (Hauptstraße 343) sowie die Skateranlage in Horst (Andreaestraße). Bei Rückfragen ist Diestel per E-Mail an klimaunduwmelt@garbsen.de und unter Telefon (05131) 707478 erreichbar.

