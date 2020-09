Schloß Ricklingen

Die Musik- und Kunstschule der Stadt Garbsen bietet ab sofort einen neuen Kurs in musikalischer Früherziehung an. Das Angebot richtet sich an Kinder ab vier Jahren. Der Kurs beginnt montags um 15 Uhr in der Grundschule Schloß Ricklingen. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Kinder begrenzt. Die Kursgebühren betragen 20 Euro im Monat.

„Unser Ziel ist, Kindern mit altersgerechtem Unterricht in spielerischer Weise musikalisches Grundwissen zu vermitteln“, sagt Evelyn Jagstaidt, Leiterin der Musik- und Kunstschule. Im Mittelpunkt steht das Kennenlernen von verschiedenen Musikinstrumenten, der Umgang und das Spiel mit Orff-Instrumenten sowie die Schulung des Gehörs. Außerdem werden alte und neue Kinderlieder gesungen, und die Kinder lernen die Notenschrift kennen. Ab dem zweiten Jahr wird auch der Umgang mit der Blockflöte erlernt.

Anzeige

Die Musik- und Kunstschule steht Eltern für Fragen unter Telefon (05131) 707262 sowie per Mail an musik-kunstschule@garbsen.de zur Verfügung.

Von Anke Lütjens