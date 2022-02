„Mut Cafe“ öffnet wieder in Havelse

Garbsen

Der Verein „Hab Mut zeig Gesicht“ öffnet am 5. Februar wieder das „Mut Cafe“ im Kalle in Havelse. Heike Wolpert will die Besucher zwischendurch mit einer kleinen Lesung unterhalten.

Eingeladen sind alle, die sich in einer zwanglosen Atmosphäre zum Thema psychische Erkrankungen und über den Verein informieren wollen. „Das kann aber auch einfach ein gemütlicher Nachmittag bei Kaffee und Kuchen sein“, so Veranstalterin Tina Loth.

Aufgrund der hohen Nachfrage wird der Nachmittag ab sofort aufgeteilt – in die Zeiten 14 Uhr bis etwa 15.30 Uhr und 15.30 Uhr bis 17 Uhr. Weitere Infos unter der Telefonnummer (01 77) 7 14 07 70.

Von Simon Polreich