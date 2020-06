Garbsen

Garbsen ist zurecht stolz auf seine Seen. An der Autobahn 2 weisen Schilder auf den Blauen, Schwarzen und Berenbosteler See als potenzielle Ziele für Touristen hin. Für Waldemar Wachtel vom Naturschutzbund ( Nabu) sind die Gewässer aber deutlich mehr als das. „Sehr viele verschiedene Tierarten finden hier eine Heimat“, sagt er – und wie zum Beweis seiner Worte flattert genau in diesem Moment eine Gruppe Wildgänse über den Berenbosteler See.

Diese Idylle ist allerdings in Gefahr, sagt Wachtel. Das liege daran, dass einige Menschen acht- und respektlos mit ihrer Umwelt umgehen. Der Nabu-Vorsitzende reagiert damit auch auf den Bericht über Tierquäler, die in Stelingen und Letter jeweils einen Graureiher mit einer Angelschnur gefesselt haben. Diese Straftat macht Wachtel wütend, wirklich überrascht hat sie ihn allerdings nicht.

Wildgänse fliegen über den Berenbosteler See in Garbsen. Quelle: Gerko Naumann

Graugans verheddert sich in Angelschnur

Schon seit Längerem gibt es in Garbsen immer wieder Fälle von wilden Tieren, für die zurückgelassene Angelschnüre lebensgefährlich werden können, sagt Wachtel. Im Gegensatz zu den aktuellen Taten handele es sich dabei nicht um vorsätzliche Tierquälerei. Die Folgen für Vögel und andere Tiere seien aber trotzdem oft verheerend. Erst vor wenigen Tagen haben sich Menschen beim Nabu gemeldet, weil sie in Berenbostel eine Graugans beobachtet haben, um deren Bein sich eine Schnur wie eine Schlinge gewickelt hat. „Leider ist es unseren Helfern nicht gelungen, das Tier zu fangen“, berichtet Wachtel. Die Gans flog weg. Im schlimmsten Fall drohe das betroffene Bein nun abzusterben, sagt Wachtel.

Diese Graugans hat sich mit einem Bein in einer Angelschnur verheddert. Das Foto wurde in Berenbostel aufgenommen. Quelle: Nabu Garbsen

Um solche Gefahren künftig zu verhindern, richtet sich ein Appell des Nabu direkt an die Angler in Garbsen. Denen spricht Wachtel ausdrücklich nicht ab, selbst Naturfreunde zu sein. „Es gibt aber viele wilde Angler und Leute, die ihre Angelschnüre einfach herumliegen lassen“, sagt er. Deshalb bittet er die Vereine und ihre vielen Mitglieder, darauf an den Gewässern, die sie für ihre Zwecke gepachtet haben, noch genauer zu achten.

Jeder kann etwas für die Umwelt tun

Im Prinzip kann aber jeder Garbsener etwas tun, um die Situation für Tiere und Pflanzen an den Seen zu verbessern, ergänzt Wachtel. Dazu gehöre unter anderem, das Füttern von Wildvögeln mit Brot zu lassen. Das sei zwar in den meisten Fällen gut gemeint, führe aber zu einer Überfütterung, sagt Wachtel. „Die Tiere finden genug Nahrung, gerade jetzt im Sommer“, sagt er. Das überflüssige Brot könne dazu führen, dass Gewässer umkippen oder sich Blaualgen bilden. „Die sind gefährlich für Menschen und Tiere“, sagt Wachtel.

„Bitte verhalten Sie sich rücksichtsvoll“: An den großen Gewässern in Garbsen gelten Regeln, um die Natur zu schützen. Quelle: Gerko Naumann

Und es gibt ein weiteres Problem, auf das die Naturfreunde immer wieder hinweisen: Die „totale Vermüllung“, wie es Wachtel nennt. Immer wieder finden die Ehrenamtlichen die Reste von Grillpartys in der Landschaft. „Vor allem das viele Plastik ist für die Tiere äußerst schädlich“, sagt der Nabu-Chef.

Auch die Stadt sei gefordert, mehr in den Umweltschutz zu investieren, findet Wachtel. Zwar hat Stadtsprecher Benjamin Irvin angekündigt, dass die Mitarbeiter der Stadtentwässerung die Seen und Rückhaltebecken künftig noch genauer auf Tiere in Notlagen überprüfen wollen. Das reicht aber nicht, findet Wachtel: „Hier müssten deutlich mehr Schilder stehen, die die Regeln im Umgang mit der Natur zeigen.“

