Der langjährige Vorsitzende des Nabu Garbsen, Waldemar Wachtel, ist von den Mitgliedern für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt worden. Martina Märtz fungiert weiter als Stellvertreterin. Neu im Vorstand sind Juditha Siebert als Kassenwartin und Sven Schubert als Schriftführer. Siebert löst Annelies Redlich ab. Schubert übernimmt das Amt von Dagmar Strube, die als Beirätin dem Vorstand angehört und weiter als regionale Feldermausbetreuerin arbeitet.

Böhm leitet die neue Wildtierrettung

Neu in den Beirat gewählt wurde Jerome Böhm. Er leitet die junge Sparte Wildtierrettung: Der Notfalldienst für Wildtiere, allerdings nicht für Haustiere, ist unter (05137) 7049940 erreichbar. „Die Corona-Pandemie hat uns bei vielen Projekten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt mit einem neuen Vorstandsteam durchstarten können“, sagte Wachtel in der Hauptversammlung. Für 2022 planen die ehrenamtlichen Naturschützer wieder Führungen, Exkursionen und Zuschauer-Veranstaltungen.

Der Nabu Garbsen wird 40

Höhepunkt und Impulsgeber soll das 40-jährige Bestehen des Nabu Garbsen sein. Außerdem will der Verein online präsenter sein mit Informationen zu heimischen Tieren und Lebensräumen. Fachkundige Mitglieder wollen in Youtube-Videos etwa über Biotope in Garbsen und deren Bewohner informieren, für Artenschutz werben und Projekte vorstellen.

Der Nabu ist offen für Ehrenamtliche, die Zeit investieren wollen in die zahlreichen Natur- und Artenschutzprojekte in Garbsen. Aktuelles und Kontakte finden Interessierte auf der Internetseite www.nabu-garbsen.de.

