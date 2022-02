Hannover

Der Staatsschutz der Polizei Braunschweig hat am Donnerstagmorgen mehrere Objekte durchsucht. Neben zwölf Wohnungen und einem Veranstaltungsort in Braunschweig hatte das dortige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft auch eine Razzia für eine Wohnung in Garbsen angeordnet.

Ziel der Durchsuchungen war nach Angaben der Braunschweiger Staatsanwaltschaft eine größere Personengruppe aus dem linken Spektrum. Sie werden beschuldigt, im Juni vergangenen Jahres „stadtbekannte Personen“ aus dem rechtsextremen Spektrum „überfallartig“ angegriffen zu haben, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Bei den drei Vorfällen sollen die Beschuldigten bewaffnet und vermummt gewesen sein.

Polizei findet Waffen

Bei den Razzien durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei Braunschweig, Hannover und Göttingen wurden unter anderem zahlreiche Datenträger, Unterlagen, Schlagwerkzeuge sowie weitere Waffen aufgefunden und sichergestellt. Während der Durchsuchungen kam es laut Polizei zu keinerlei Zwischenfällen. Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte es Razzien bei vier weiteren Beschuldigten gegeben.

Zu den nun durchsuchten Objekten gehört auch das alternative Veranstaltungszentrum Nexus im westlichen Ringgebiet von Braunschweig. Die Einrichtung verurteilt die Polizeiaktion vom Donnerstag auf ihrer Internetseite. Dem Veranstaltungsort werden zwar keine Verwicklung in Straftaten vorgeworfen. Jedoch werde die Durchsuchung damit begründet, dass das Nexus als Treffpunkt für die lokale linke Szene dienen soll.

Veranstaltungszentrum kritisiert Polizei und Justiz

„Durch die immer wieder zu Tage tretenden rechtsextremen Vorfällen in Polizeibehörden sind wir über den Versuch einer Kriminalisierung antifaschistischer Strukturen und Orte nicht verwundert“, heißt es in der Mitteilung. „Dagegen haben extrem rechte Personen trotz vielfältiger menschenverachtender Taten in den letzten Jahren kaum Repression von Polizei und Justiz in Braunschweig zu befürchten.“

Linker Anschlag? Mehrere ausgebrannte Fahrzeuge stehen auf dem Gelände der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen Standort Braunschweig. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

In Braunschweig hatte es in den letzten Jahren immer wieder Angriffe sowohl durch Anhänger der rechten wie der linken Szene gegeben. So wurde 2019 ein Journalist durch Rechtsextreme bedroht. Es gab zudem Anklagen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung gegen mehrere Personen aus dem Spektrum. Derweil werden Linksaktivisten verdächtigt, im Januar vergangen Jahres Fahrzeuge auf dem Gelände der Landesaufnahmebehörde in Braunschweig bei einem Brandanschlag zerstört zu haben.

Auch am Gebäude der Landesaufnahmebehörde in Hannover-Langenhagen wurden Brandsätze gefunden – diese zündeten aber nicht. Wenig später tauchte ein entsprechendes Bekennerschreiben im Internet auf.

Von Manuel Behrens