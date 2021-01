Garbsen

Die Polizei Garbsen sucht nach den Besitzern zweier Fahrräder, die sie bei Kontrollen sichergestellt hat. Angaben zufolge handelt es sich um ein silberfarbenes Damenrad der Marke Göricke und ein grau-weiß-schwarzes Mountainbike der Marke Exte (Modell Racer S). Am vergangenen Mittwoch hatten Beamte einen 54-jährigen Mann aus Stelingen auf dem Gelände einer Tankstelle in Berenbostel überprüft.

Der polizeibekannte Mann, der in der Vergangenheit mehrfach wegen Diebstahls aufgefallen ist, hatte ein älteres, silberfarbenes Damenrad bei sich, zu dem er keine Angaben über die Herkunft machen konnte. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Am Donnerstagnachmittag hielt sich der Stelinger unberechtigt auf dem Gelände eines Autohandels in Berenbostel an der Bremer Straße auf. Der 54-Jährige hatte dieses Mal ein Mountainbike dabei und wollte wiederum nicht sagen, woher das Fahrrad stammt.

Laut Polizei besteht der Verdacht, dass beide Räder gestohlen wurden. Sie bittet Geschädigte, die ihr Fahrrad wiedererkennen, sich mit der Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 in Verbindung zu setzen.

Von Linda Tonn