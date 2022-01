„Nachbarschaftshilfe“ auf dem Kronsberg: 1000 Euro für Neuland

Berenbostel

Als Kathrin Osterwald kurz vor Weihnachten von der Spende erfuhr war sie „schon sehr gerührt“. Selten zuvor hat das ökumenische Sozialprojekt Garbsen eine ähnlich hohe Spende erhalten, sagt die Frau, die Herz und Kopf von Neuland ist. Und dabei kam das Geld auch noch vom Vermieter des Neuland-Nachbarschaftsladens am Kronsberg, Haack-Immobilien.

„Wir sehen jeden Tag, welche wichtige Arbeit hier vor Ort gemacht wird“, sagt Betina Triebe von Haack-Immobilien. Ihr Büro ist gleich um die Ecke, weil Haack viele Immobilien im Quartier vermietet. Hoch- und Mehrfamilienhäuser, die oft von Familien mit Migrationshintergrund bewohnt werden, denen nicht viel Geld zur Verfügung steht.

Vielleicht ist sogar ein „toller Ausflug“ drin

Deshalb ist auch Neuland mit ihrem Nachbarschaftsladen vor Ort. Die Hilfe der öffentlichen Hand reicht oft nicht aus. Das spüren auch die Kinder – etwa wenn es um Schulmaterial geht. „Ranzen sind inzwischen unglaublich teuer“, erklärt Osterwald. Deshalb soll das gespendete Geld zum großen Teil auch dafür ausgegeben werden. Aber nicht nur.

Etwa 25 Kinder betreut Neuland im Nachbarschaftsladen derzeit zweimal die Woche in der Hausaufgabenhilfe. Lernmaterialien sind dabei das eine. „Die Kinder wünschen sich aber immer wieder auch mal eine gemeinsame Unternehmung“, sagt Osterwald, die sich auch vorstellen könnte, das Geld für einen „richtig tollen Ausflug“ zu nutzen. Ebenfalls etwas, dass sich die Familien der Kinder nicht leisten können. „Und in der Coronazeit kam das sowieso viel zu kurz“, sagt sie.

„Neulich hat mir ein Mädchen aus einer achtköpfigen Familie erzählt, sie haben gar keine Spiele zuhause“, erzählt Osterwald weiter. Falls noch Geld von der Spende übrig sein sollte, wolle man es deshalb für Spiele ausgeben, die dann vom Nachbarschaftsladen aus verliehen werden. „Der Druck zu Lernen ist immer da, spielen kommt in den Familien oft zu kurz.“

Neuland ist erste Anlaufstelle – auch in Behördenfragen

An Ideen mangelt es also nicht. An Motivation des hauptsächlich ehrenamtlichen Teams auch nicht. Der Laden in der Wilhelm-Reime-Straße in Berenbostel ist für die Nachbarn im Quartier oft die erste Anlaufstelle – „ob bei Behördenpapieren oder dem Antrag für eine Kitaanmeldung“, erklärt Diakonin und Mitarbeiterin Anne-Katrin Marmann. Oft helfen den wenig bis kein Deutsch sprechenden Erwachsenen sonst nur die eigenen Kinder, die Post zu übersetzen.

Deshalb lädt der Nachbarschaftsladen in der Wilhelm-Reime-Straße Anwohner an drei Vormittagen zur offenen Sprechstunde ein, erklärt Behördenschreiben, öffnet die eigene Kleiderkammer oder kümmert sich um eine zweisprachige Wohnungssuche für Geflüchtete. „Es sind dadurch auch viele Kontakte zwischen den Bewohnern untereinander entstanden“, sagt Osterwald. Man helfe sich gegenseitig, freiwillig – wie etwa die älteren Kinder bei der Hausaufgabenhilfe den Jüngeren. Auch deshalb freut sich das Neuland-Team über die finanzielle Unterstützung durch Haack-Immobilien. Sie ist schließlich auch eine Art Nachbarschaftshilfe.

Von Simon Polreich