Garbsen

Mitreden und mitgestalten: Die Stadt Garbsen lädt alle Bürgerinnen und Bürger für Dienstag, 12. Oktober, zu einem Nachhaltigkeits-Forum ein. Dieses Mal dreht sich ab 17 Uhr alles um den Natur- und Artenschutz, kündigt Stadtsprecher Benjamin Irvin an. Die Veranstaltung ist per Videokonferenz über WebEx geplant und dauert rund anderthalb Stunden. Anmeldungen sind ab sofort möglich per E-Mail an christian.wolf@garbsen.de oder klimaundumwelt@garbsen.de.

Referenten geben Tipps zum Artenschutz

„Wir in Garbsen können unseren Beitrag zum Schutz der Natur und für die Artenvielfalt leisten. Insektenfreundliche Gärten, Unterstützung von Wildvögeln, aber auch bewusste Konsumentscheidungen können helfen“, sagt Klimaschutzmanager Christian Wolf. Als Gastreferenten für das Forum haben die Naturschutzbeauftragte Martina Märtz Bernd Alt vom BUND Region Hannover und Nicolas Brand aus der Abteilung für Stadtgrün der Stadt Garbsen zugesagt.

In ihren Vorträgen machen sie unter anderem konkrete Vorschläge, was jeder Einzelne und auch die Stadt Garbsen tun können, um die Artenvielfalt zu fördern. Das Artensterben ist heute zehn- bis einhundertmal höher als im Durchschnitt der letzten zehn Millionen Jahre, sagt die Garbsener Umweltbeauftragte Randi Diestel.

Von Gerko Naumann