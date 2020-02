Garbsen

Erzieherinnen der Krippen-Gruppe „Die Kreuzsteinkrümel“ in Garbsen haben an einem Mittwoch vor rund zwei Wochen ein Kleinkind aus ihrer Gruppe vergessen und nach Kita-Schluss in der Einrichtung zurückgelassen.

Die Kita schließt offiziell um 13.30 Uhr. Wie Polizeisprecherin Angela Brettschneider berichtet, ging um 13.51 Uhr ein Alarm bei der Polizei Garbsen ein. 15 Minuten später, um 14.08 Uhr habe man das Kind über einen nicht abgeschlossenen Nebeneingang aus dem privaten Kindergarten befreien und seiner Mutter übergeben können.

Zuvor waren bereits die Großeltern an dem Kindergarten angekommen, um den Jungen abzuholen. Als sie bemerkten, dass dieser bereits geschlossen war, hätten sie geklingelt und die Mutter des Kindes alarmiert, erklärte ein Sprecher der Einrichtung.

Bewegungsmelder löst Alarm aus

In der Kita sind Bewegungsmelder installiert. Brettschneider schätzt, dass der Junge einen dieser Bewegungsmelder ausgelöst hat, als er in der Kita herumlief. Gegen die Erzieherinnen, die das Kind offenbar in der Kita vergessen haben, hat die Polizei kein Strafverfahren eingeleitet.

„Um den Straftatbestand der Freiheitsberaubung zu erfüllen, muss ein Vorsatz vorliegen“, erklärt Brettschneider. Diesen sieht die Polizeibeamtin nicht, sie geht davon aus, dass die Erzieherinnen fahrlässig gehandelt haben.

Ein Sprecher der Kita bestätigte am Dienstag, dass die Erzieherinnen den Jungen in der Kita vergessen haben. „Das Kind hat sich im Schlafraum aufgehalten und es wurde versäumt, den Raum in einem letzten Rundgang zu kontrollieren“, erklärte der Sprecher.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Nadine Wolter