Garbsen/Langenhagen

Die Fluglärm-Bürgerinitiative „Besser ohne Nachtflug – Hannover Airport“ (Bon-Ha) lädt für Mittwoch, 30. Oktober, zum letzten Forum vor der Nachtflugentscheidung der Landesregierung ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Sporthof Stelingen, Stöckener Straße. In Isernhagen hatte die Initiative die Öffentlichkeit am 18. Oktober über den aktuellen Stand informiert. Denn Bon-Ha sucht noch klagewillige Immobilieneigentümer, die sich von Fluglärm beeinträchtigt fühlen.

Worum geht es? Die Genehmigung für die Nachtflüge läuft am 31. Dezember dieses Jahres aus. Eine Dekade lang hatte die Vereinbarung Bestand. Aktuell wird die neue Nachtflugregelung ab 2020 im Wirtschaftsministerium debattiert. Die Landesregierung wird nach Angaben der Bon-Ha in den nächsten Wochen entscheiden. Der Flughafen erwarte vom Ministerium eine zeitlich unbegrenzte Regelung und die Erlaubnis, künftig auch viele ältere Frachtmaschinen an- und abfliegen zu lassen.

Bon-Ha bereitet sich auf Klage vor

Die Bürgerinitiative will juristisch gegen den Nachtflugverkehr zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens vorgehen. Bon-Ha bereitet sich seit Wochen intensiv auf diesen Rechtsstreit vor. Klage gegen die Genehmigung wird der BUND als Verband einreichen. „Wir brauchen wegen der gesundheitlichen Aspekte aber auch dringend Immobilieneigentümer als Kläger, die nah an der Grenze der Fluglärmschutzzone leben und keinen Schallschutz genehmigt bekommen“, sagt Hans-Peter Wendorff, Vorstandssprecher der Garbsener Bürgerinitiative Bigum. Bon-Ha ist der Zusammenschluss der Fluglärm-Initiativen in der Region Hannover.

Der Grund für die angestrebte Klage: Immer mehr Lärm am Nachthimmel störe den Schlaf von rund 30.000 Anliegern rund um den Flughafen, so die Initiative. Deshalb setzen sich die Gegner aus Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen und Langenhagen seit 2017 gegen die steigende Zahl der Nachtflüge ein. Ihr Argument: Der nächtliche Lärm schadet der Gesundheit. „Die Grenzwerte, die für alte Flughäfen in Deutschland zu Grunde gelegt werden, decken sich längst nicht mehr mit den heutigen Erkenntnissen der Schlafwirkungsforschung“, sagt Bigum-Sprecher Wendorff, „die Vorschriften sind seit 20 Jahren überholt. Das gehört aber in Berlin auf die Tagesordnung.“ Für die Festlegung von Grenzwerten ist die Bundesregierung zuständig.

70-seitige Stellungnahme für das Ministerium

Der Vorstand der Bon-Ha hat aus Fehlern in früheren Verfahren gelernt. Die Initiativen haben für viel Geld ein 70-seitiges Gutachten in Auftrag gegeben. Experten aus den Bereichen Medizin, Ökonomie, Technik und Verwaltung haben daran mitgearbeitet. Einer von ihnen ist Prof. Friedrich Thießen von der TU Chemnitz. Der Ökonom befasst sich unter anderem mit der wirtschaftlichen Entwicklung von Flughäfen, hat die Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten und arbeitet als Gutachter für Verbände und Ministerien. Thießen hat die Studie analysiert, die Prof. Lothar Hübl für den Flughafen beim Ministerium eingereicht hat. Hübl hat sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, welche wirtschaftlichen Auswirkungen ein Nachtflugverbot hätte.

Ökonom kritisiert Methodik und Schlussfolgerungen der Flughafen-Studie

Thießen kommt in seiner Analyse zu einem für Wissenschaftler vernichtenden Ergebnis: Die Flughafen-Studie verwende unvollständige und falsch angewandte Methodik, habe keine plausibel hergeleiteten Schlussfolgerungen und ungenannte Quellen. Im Fazit führe das zu verzerrten Ergebnissen, zentrale Aussagen seien darum unzureichend. Was den Bon-Ha-Vorstand erzürnt ist: „ Hübl hat etwas untersucht, was gar nicht zur Debatte steht“, sagt Wendorff. „Wir reden momentan nicht über ein Nachtflugverbot. Wir fordern vom Flughafen, dass er Nachtflüge wieder in die Tagzeiten verlegt. Die Tendenz ist ja seit Jahren genau anders herum. Das ist ein gravierender Unterschied. Hier soll nichts gestrichen werden, was Arbeitsplätze kostet. Wir wollen, dass sich das Land seiner Verantwortung für die Gesundheit der Menschen hier bewusst wird und für Nachtflug freie Zeiten sorgt.“

Mehr Ferienflieger als Frachtflugzeuge

Nachtflüge sind nach Einschätzung der Bon-Ha für die lokale Wirtschaft unbedeutend. Nicht Fracht-, sondern Passagierflüge machen den Hauptanteil am nächtlichen Fluglärm aus. Nach den Zahlen des Flughafens gab es 1985 in den sechs verkehrsreichsten Monaten rund 800 Nachtflüge. Aktuell sind es 11.000. Und für beide Zahlen gelte: Nur rund 10 Prozent davon entfallen auf Fracht. Die Bon-Ha geht nach den Prognosen des Flughafens davon aus, dass die Zahl der Nachtflüge bis 2030 um 30 Prozent steigt.

„Wenn nicht jetzt, dann nie mehr“

Günter Tegtmeyer von der ehemaligen Bürgerinitiative Heitlingen kennt solche Auseinandersetzungen mit Landesregierung und Flughafen seit Jahrzehnten. „Das politisch Unsinnigste ist, dass die öffentliche Hand Mehrheitseigner der Flughafengesellschaft ist. Sie schreibt sich ihre Genehmigungen, sie kontrolliert sich selbst, und niemand wird erwarten, dass sie sich selbst beschränkt. Darum muss es jetzt unter den Anliegern laut werden. Wenn nicht jetzt, dann nie mehr“, sagt Tegtmeyer.

Weitere Pläne der Bürgerinitiative

Wie geht es weiter? Die Bürgerinitiative will die Städte und Gemeinden sowie die Politiker ins Boot holen, sowie ihr Anliegen bei weiteren Veranstaltungen publik machen und strebt zudem die Klage vor dem Oberverwaltungsgericht an. „Wir geben nicht auf“, sagte Bon-Ha-Sprecher Dieter Poppe aus Isernhagen.

Von Markus Holz und Katerina Jarolim-Vormeier